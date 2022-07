Perché Tim Summer Hits 2022 non va in onda giovedì 21 luglio 2022 con la quarta puntata? Il motivo è legato alla diretta, trasmessa da Rai 2, degli Europei femminile di calcio, con il quarto di finale, in onda proprio quella sera. L’appuntamento con il programma, però, è recuperato lunedì 25 luglio 2022. In quella data, assisteremo alla nuova tappa dello show.

Sono tre le località coinvolte per le serate di concerti che il programma realizzerà, due per ogni luogo scelto per questa prima edizione di Summer Hits. Si parte da Roma, in Piazza del Popolo (dove si registrerà il 23, 24 e 25 giugno), per poi proseguire a Trieste, più precisamente a Portopiccolo e infine sulla riviera romagnola, andando a Rimini in Piazza Federico Fellini.

Ecco, a seguire, alcuni dei cantanti che hanno partecipato a Tim Summer Hits 2022, esibendosi sul palco:

Achille Lauro, Aka 7even, Aiello, Alessandra Amoroso, Albe, Blanco, Biagio Antonacci, Deddy, Clementino, Noemi, Carl Brave, Elisa, Elodie, Aiello, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Arisa, Ana Mena, LDA, Lazza, Rhove, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Malika Ayane, Michele Bravi, La Rappresentante di Lista, Irama, Giusy Ferreri, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni, San Ryder, Sissi, Marco Masini, Matteo Romano, Michael Bublé, Madame, Marracash.

Appuntamento a lunedì prossimo, 25 luglio, per la quarta puntata di Tim Summer Hits, in via eccezionale, su Rai 2, dalle 21.20 circa, Alla conduzione, come sempre, Andrea Delogu e Stefano De Martino.

RAI Radio 2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Entrambi trasmissarno gli appuntamenti in simulcast con Rai2. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale televisivo di Radio2 RaiPlay e sarà proposto separatamente su Radio Italia TV ogni venerdì alle 21:00 e sabato mattina alle 9:00.