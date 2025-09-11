Laura Pausini pubblica “La mia storia tra le dita”, anticipa “Io Canto 2” e annuncia il world tour | Tutte le date dei concerti

Accompagnato anche da alcune polemiche esce La mia storia tra le dita, singolo di Laura Pausini per altro spesso interpretato live dalla cantante, un superclassico scritto da Gianluca Grignani per l’album d’esordio Destinazione Paradiso.

Laura Pausini, Gianluca Grignani e La mia storia tra le dita

Polemiche bonarie, ma pur sempre polemiche. Quando Laura Pausini uscì con l’annuncio di questa cover, era luglio, non disse che si trattava di un brano di Grignani. Forse dandolo per scontato essendo il disco un grandissimo successo e avendolo lei cantato molto spesso altre canzoni del cantautore milanese. Grignani non la prese benissimo e rispose in modo un po’ piccato sui social. Laura replicò smorzando i toni concludendo così… “spero che quando la mia versione uscirà ti piacerà tanto quanto piace a me”.

Il pubblico nel frattempo si è schierato, un po’ da una parte e un po’ dall’altra ma va ricordato che si parla di due artisti che si conoscono da una vita e si stimano da sempre. Grignani pubblicò La mia storia tra le dita in tre lingue. Laura Pausini uscirà con il brano – prodotto e arrangiato da Paolo Carta – in quattro versioni (italiano, spagnolo, portoghese, francese) e sarà accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli.

Laura Pausini e l’album: “Io Canto 2”

Poi, a quasi vent’anni da Io Canto, arriva “Io Canto 2”: il nuovo capitolo di omaggi ai grandi brani italiani (e, per la prima volta, anche versione spagnola con autori latini): “Si tratta di un atto d’amore e di rispetto verso le canzoni che mi hanno formata come artista e che ho cantato per tutta la vita. Non posso parlare di colleghi, ma di idoli, artisti senza i quali il mio percorso artistico non sarebbe stato quello che è stato”.

E infine, Laura Pausini ha annunciato la nuova tournée mondiale in partenza a marzo dalla Spagna: “Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto, il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica”.

Laura Pausini, biglietti e presale

I biglietti per le prime tappe del tour saranno in vendita dalle 11:00 di venerdì 12 settembre. Fan club presale già attiva da questa mattina: molti palasport, tre date negli stadi (Messina, Bari e Roma) e una ripresa europea nel 2027 che dovrebbe portare ad altre date nel Regno Unito ancora da confermare.

Io Canto World Tour 2026/2027 — Date ufficiali

27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena

29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez

2 aprile 2026 – Barcelona (Spagna) @ Palau Sant Jordi

4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena

6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena

10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena

12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena

15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena

16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena

18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1

22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena

24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui

29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica

2 maggio 2026 – Città del Messico (Messico) @ Arena CDMX

5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara

7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey

10 maggio 2026 – Santo Domingo (Rep. Dominicana) @ Arena Santo Domingo

14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico

16 maggio 2026 – Miami (USA) @ Kaseya Center

21 maggio 2026 – Orlando (USA) @ Kia Center

23 maggio 2026 – Dallas (USA) @ Texas Trust CU Theatre

28 maggio 2026 – Los Angeles (USA) @ Peacock Theater

30 maggio 2026 – Chicago (USA) @ Rosemont Theatre

4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum

6 giugno 2026 – New York (USA) @ The Theater at MSG

Io Canto World Arene — Date ufficiali

4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

11 ottobre 2026 – Stuttgart (Germania) @ Schleyer-Halle

13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena

15 ottobre 2026 – Zürich (Svizzera) @ Hallenstadion

17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena

22 ottobre 2026 – Lisboa (Portogallo) @ MEO Arena

25 ottobre 2026 – Brussels (Belgio) @ Forest National

27 ottobre 2026 – Luxembourg @ Rockhal

30 ottobre 2026 – Nice (Francia) @ Palais Nikaia

1 novembre 2026 – Genève (Svizzera) @ Arena

3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena

6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Io Canto Stadi — Date ufficiali

27 febbraio 2027 – São Paulo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu

12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio

19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola

3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico

Io Canto World Reprise

9 novembre 2027 – Eboli @ PalaSele

12 novembre 2027 – Lyon-Décines (Francia) @ LDLC Arena

14 novembre 2027 – Paris (Francia) @ Accor Arena

21 novembre 2027 – Göteborg (Svezia) @ Scandinavium

24 novembre 2027 – Amsterdam (Paesi Bassi) @ Ziggo Dome