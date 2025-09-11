Laura Pausini pubblica “La mia storia tra le dita”, anticipa “Io Canto 2” e annuncia il world tour | Tutte le date dei concerti
Domani, venerdì 12 settembre, Laura Pausini pubblica il singolo-omaggio scritto da Gianluca Grignani in quattro lingue: si tratta di un’anticipazione dell’album “Io Canto 2” che prelude a un grande tour mondiale con date in Spagna, America Latina, USA, Europa e ovviamente in Italia.
Accompagnato anche da alcune polemiche esce La mia storia tra le dita, singolo di Laura Pausini per altro spesso interpretato live dalla cantante, un superclassico scritto da Gianluca Grignani per l’album d’esordio Destinazione Paradiso.
Laura Pausini, Gianluca Grignani e La mia storia tra le dita
Polemiche bonarie, ma pur sempre polemiche. Quando Laura Pausini uscì con l’annuncio di questa cover, era luglio, non disse che si trattava di un brano di Grignani. Forse dandolo per scontato essendo il disco un grandissimo successo e avendolo lei cantato molto spesso altre canzoni del cantautore milanese. Grignani non la prese benissimo e rispose in modo un po’ piccato sui social. Laura replicò smorzando i toni concludendo così… “spero che quando la mia versione uscirà ti piacerà tanto quanto piace a me”.
Il pubblico nel frattempo si è schierato, un po’ da una parte e un po’ dall’altra ma va ricordato che si parla di due artisti che si conoscono da una vita e si stimano da sempre. Grignani pubblicò La mia storia tra le dita in tre lingue. Laura Pausini uscirà con il brano – prodotto e arrangiato da Paolo Carta – in quattro versioni (italiano, spagnolo, portoghese, francese) e sarà accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli.
Laura Pausini e l’album: “Io Canto 2”
Poi, a quasi vent’anni da Io Canto, arriva “Io Canto 2”: il nuovo capitolo di omaggi ai grandi brani italiani (e, per la prima volta, anche versione spagnola con autori latini): “Si tratta di un atto d’amore e di rispetto verso le canzoni che mi hanno formata come artista e che ho cantato per tutta la vita. Non posso parlare di colleghi, ma di idoli, artisti senza i quali il mio percorso artistico non sarebbe stato quello che è stato”.
E infine, Laura Pausini ha annunciato la nuova tournée mondiale in partenza a marzo dalla Spagna: “Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto, il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica”.
Laura Pausini, biglietti e presale
I biglietti per le prime tappe del tour saranno in vendita dalle 11:00 di venerdì 12 settembre. Fan club presale già attiva da questa mattina: molti palasport, tre date negli stadi (Messina, Bari e Roma) e una ripresa europea nel 2027 che dovrebbe portare ad altre date nel Regno Unito ancora da confermare.
Io Canto World Tour 2026/2027 — Date ufficiali
27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena
29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez
2 aprile 2026 – Barcelona (Spagna) @ Palau Sant Jordi
4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena
6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena
10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena
12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena
15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1
22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena
24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui
29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica
2 maggio 2026 – Città del Messico (Messico) @ Arena CDMX
5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara
7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey
10 maggio 2026 – Santo Domingo (Rep. Dominicana) @ Arena Santo Domingo
14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico
16 maggio 2026 – Miami (USA) @ Kaseya Center
21 maggio 2026 – Orlando (USA) @ Kia Center
23 maggio 2026 – Dallas (USA) @ Texas Trust CU Theatre
28 maggio 2026 – Los Angeles (USA) @ Peacock Theater
30 maggio 2026 – Chicago (USA) @ Rosemont Theatre
4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum
6 giugno 2026 – New York (USA) @ The Theater at MSG
Io Canto World Arene — Date ufficiali
4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
11 ottobre 2026 – Stuttgart (Germania) @ Schleyer-Halle
13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena
15 ottobre 2026 – Zürich (Svizzera) @ Hallenstadion
17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena
22 ottobre 2026 – Lisboa (Portogallo) @ MEO Arena
25 ottobre 2026 – Brussels (Belgio) @ Forest National
27 ottobre 2026 – Luxembourg @ Rockhal
30 ottobre 2026 – Nice (Francia) @ Palais Nikaia
1 novembre 2026 – Genève (Svizzera) @ Arena
3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena
6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum
Io Canto Stadi — Date ufficiali
27 febbraio 2027 – São Paulo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu
12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio
19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola
3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico
Io Canto World Reprise
9 novembre 2027 – Eboli @ PalaSele
12 novembre 2027 – Lyon-Décines (Francia) @ LDLC Arena
14 novembre 2027 – Paris (Francia) @ Accor Arena
21 novembre 2027 – Göteborg (Svezia) @ Scandinavium
24 novembre 2027 – Amsterdam (Paesi Bassi) @ Ziggo Dome