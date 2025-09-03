Olly riporta la musica a Marassi: nel 2026 concerto-evento allo stadio di Genova, 22 anni dopo Vasco Rossi

Il cantautore genovese nelle due date speciali all’Ippodromo di San Siro annuncia lo show “Tutti a casa” che l’anno prossimo riporterà la grande musica dal vivo allo stadio di Marassi che da anni non ospitava più concerti da record. Eppure, in passato, ci sono stati Vasco Rossi, e anche Bruce

Dopo oltre vent’anni di silenzio, lo stadio Luigi Ferraris di Genova si prepara ad accogliere di nuovo la musica. Il merito è di Olly, cantautore genovese e vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che il 18 e 20 giugno 2026 terrà il suo primo concerto in uno stadio proprio “a casa”, davanti al pubblico della sua città. Prima data esaurita in un lampo. La seconda è già in vendita…

Olly a Marassi

L’annuncio di Olly è arrivato a Milano, sul palco dell’Ippodromo di San Siro gremito da 34 mila persone nella prima delle due serate che il cantante aveva in programma: la seconda è per questa sera.

L’evento – prodotto da Magellano Concerti – ha un titolo che parla da sé: Tutti a casa. Una scelta che racconta del legame profondo tra Federico Olivieri, questo il vero nome di Olly, e Genova, e che assume un valore simbolico ancora più forte perché segna la rinascita della musica live in un impianto che, da sempre, è cuore pulsante del calcio cittadino. Olly conosce bene le emozioni del vecchio Ferraris, perché da sempre è un grande tifoso sampdoriano. E accende un derby speciale con due suoi colleghi, Bresh – che ha dedicato al Genoa la sua Guasto d’Amore, che risuona sempre al Ferraris prima delle partite del Grifone, e Alfa, anche lui schierato con i rossoblu.

Olly e i grandi concerti del passato

Il Ferraris non è nuovo a ospitare eventi memorabili. Negli anni Novanta e Duemila lo stadio genovese era stato teatro di alcuni concerti leggendari: Vasco Rossi fu l’ultimo, nel 2004, a trasformare Marassi in un’arena rock con oltre 40 mila spettatori in delirio. C’è da dire che Vasco a Genova ha suonato relativamente poco, solo nove show rispetto alle centinaia di concerti e di festival. Le ultime tre date allo stadio, quella del 2004 per il Tour Buoni o Cattivi. In precedenza nel 1996 (Nessun pericolo per te) e nel 1999 (Rewind). Per il resto Vasco ha suonato soprasttutto al Palasport e un paio di volte al Porto Antico.

In precedenza è stato Ligabue, nel 2002, a riempire lo stadio con il tour di Miss Mondo, avevano scritto pagine indimenticabili della storia musicale genovese. Anche Bruce Springsteen è passato dal Ferraris, nel 1999 per il Reunion Tour, e prima ancora – quando lo stadio doveva ancora essere ristrutturato in occasione dei mondiali di Italia ’90 – Claudio Baglioni, Pino Daniele, Joe Cocker, Lou Reed, Dalla e De Gregori.

Dal 2004 a oggi, per motivi strutturali e logistici, lo stadio aveva progressivamente abbandonato la musica, lasciando spazio solo al calcio e a pochi eventi collaterali.

Prima di Olly, un ritorno atteso da 22 anni

Olly si assume così la responsabilità di riaprire una stagione artistica sospesa per troppo tempo. Le difficoltà non mancano: il Ferraris non è pensato per ospitare i mega-palchi dei tour internazionali, e servirà un allestimento ad hoc, con un palco più contenuto e studiato appositamente. Ma l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Salis, eletta da poche settimane ha promesso supporto logistico e istituzionale, nella speranza che l’evento possa diventare apripista di una nuova stagione musicale per la città. Anche perché il Ferraris, da anni in predicato di passare alla gestione diretta del Genoa o della Samp, è proprietà del Comune.

“Riportare dopo 22 anni la grande musica al Ferraris è un sogno che si realizza” ha dichiarato Salis, ringraziando Olly per l’ostinazione con cui ha voluto l’evento.