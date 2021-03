Ti raggiungerò è il titolo del nuovo singolo di Fred De Palma.

Il brano sarà contenuto nel nuovo disco di Fred De Palma che seguirà a “UEBE”, uscito poco più di un anno fa e certificato Platino per le vendite.

La canzone di Fred De Palma da un ritmo fresco e solare alla campagna raccontando una storia di vicinanza, in linea con i valori del brand, e riprende il claim ‘molto più vicini’. E’ la colonna sonora della campagna di WindTre visibile in Tv e online.

Lo spot, diretto da Alessandro Genovesi, è on air sulle principali emittenti con formati da 30 e 20 secondi. Alla pianificazione TV si affiancano i canali online e la comunicazione social, con contenuti originali dedicati sui profili Facebook e Instagram di WINDTRE.

E’ la promessa di esserci, come raccontato dal testo (Io ti seguo e non mi importa dove vai, Se chiami questa notte io ti risponderò, Per dirti cento volte per te io ci sarò, E non mi importa niente quanti chilometri, Tu pensami più forte finché non sarò lì”). Ci sarà, a qualsiasi condizione, in qualsiasi momento.

Qui potete ascoltare il brano, a seguire il testo del pezzo.

[Intro]

De Palma, uh

Uebecita, come stai? (Uh-uh-uh)

Resti in zona questa sera, cosa fai? (Uh, uh)

Impazzirò (Oh), impazzirai (Uh-uh-uh)

Non dirmi che con me non ci verresti mai

[Pre-Ritornello 1]

Soffia il vento del destino, chissà dove porterà

Solo per starti vicino

Questa notte tra le note che escono dal finestrino in giro per la tua città

Io ti seguo e non mi importa dove vai

Se chiami questa notte io ti risponderò

Per dirti cento volte per te io ci sarò

E non mi importa niente quanti chilometri

Tu pensami più forte finché non sarò lì

[Ritornello]

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Per stare molto più vicini

[Strofa]

Non lasciarmi da solo

Vieni con me se vuoi prendere il volo

Che se finisce tutta la magia

Arriva il gelo della gelosia a riportarci sul suolo

Guarda dove sono

Nel punto più alto del mondo

Il vuoto ci parla è profondo (Eh)

Guardaci dentro, guardati intorno, ueh

[Pre-Ritornello 1]

Soffia il vento del destino chissà dove porterà

Solo per starti vicino

Questa notte tra le note che escono dal finestrino in giro per la tua città

Io ti seguo e non mi importa dove vai

Se chiami questa notte io ti risponderò

Per dirti cento volte per te io ci sarò

E non mi importa niente quanti chilometri

Tu pensami più forte finché non sarò lì

[Ritornello]

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Per stare molto più vicini

[Pre-Ritornello 2]

Sotto allo stesso cielo

Distanze non ce n’è

Ho espresso un desiderio che un po’ somiglia a te

Mi chiedi dove sono prima di come sto

Non dirmi che ti manco perchè tanto già lo so

[Ritornello]

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Per stare molto più vicini