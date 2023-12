Siamo arrivati alla terza e ultima puntata di The Voice Kids 2023 dedicata alla Blind Auditions. La versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i 7 e i 14 anni andrà in onda venerdì 8 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Come di consueto i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare.

Nel corso delle tre puntate di “Blind” ciascun coach, da quest’anno, può avvalersi di due nuovi strumenti nel meccanismo di gara: il “Super Pass”, ovvero garantire l’accesso diretto alla finale e il “Super Blocco” con cui impedire a un altro coach di scegliere un concorrente. Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da sette concorrenti: sei di loro si contenderanno il posto in finale nelle sfide della puntata successiva, mentre uno di loro volerà direttamente in finale grazie al “Super Pass”. Tre giovani concorrenti per ciascun team si esibiranno nella finale in onda venerdì 22 dicembre. In quell’occasione, sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della seconda edizione di “The Voice Kids”.

The Voice Kids 2023, i concorrenti ammessi

Ecco, ad oggi, i concorrenti ammessi dalle Blind Auditions:

Giuseppe Di Menza, Il mondo (Jimmy Fontana), Team Gigi D’Alessio

Amelie Rizzi, Old Time Rock and Roll (Bob Seger), Team Arisa

Alexander Racioppi, Tango (Tananai), Clementino

Lucia Solazzo, Hello (Adele), Team Gigi D’Alessio (e la manda direttamente in finale)

Valentina Giamboi, Sola (Nina Zilli), Team Loredana Bertè

Yari Verdesca, Jailhouse Rock (Elvis Presley), Team Loredana Bertè

Emilia Piemontesi, La felicità (Simona Molinari), Team Arisa

Teresa Ferraro, Empire State of Mind (Jay-Z, Alicia Keys), Team Clementino

Emma e Giulia Parodi, Frankenstein (Claire Rosinkranz), Team Clementino

Emma Buscaglia, Vorrei che fosse amore (Mina), Team Arisa

Graziano Calculli, Cambiare (Alex Baroni), Team Gigi D’Alessio

Martina Cervellin, Black Horse And The Cherry Tree (KT Tunstall), Team Arisa

Simone Grande, L’essenziale (Marco Mengoni), Team Clementino

Rita Longordo, Always Remember Us This Way (Lady Gaga), Team Clementino

Federico Bergamo, Bellissimissima (Alfa), Clementino

Luigi Vitagliano, Message In A Bottle (The Police), Team Gigi D’Alessio

Desiree Malizia, Right To Be Wrong (Joss Stone), Team Loredana Bertè

Giacomo Bastiani, Beat It (Michael Jackson), Team Loredana Bertè

Elisa Puddu, Anche fragile (Elisa), Team Arisa