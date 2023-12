Seconda puntata, venerdì 1° dicembre, in prima serata su Rai 1, con “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla guida del programma, Antonella Clerici che ci accompagnerà alla scoperta delle storie e nei sogni dei nuovi piccoli protagonisti.

Accanto a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino – i tre coach veterani di The Voice che hanno decretato il successo del programma – arriva la new entry Arisa. Come di consueto, si parte dalle Blind Auditions le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintive del programma, venerdì 1° dicembre sarà la seconda delle tre sessioni. Come di consueto i coach, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti di “The Voice Kids” senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Le novità di questa edizione sono il “Super Pass”, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e il “Super Blocco” con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Ecco i giovani concorrenti ammessi durante la prima puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids 2023:

Giuseppe Di Menza, Il mondo (Jimmy Fontana), Team Gigi D’Alessio

Amelie Rizzi, Old Time Rock and Roll (Bob Seger), Team Arisa

Alexander Racioppi, Tango (Tananai), Clementino

Lucia Solazzo, Hello (Adele), Team Gigi D’Alessio (e la manda direttamente in finale)

Valentina Giamboi, Sola (Nina Zilli), Team Loredana Bertè

Yari Verdesca, Jailhouse Rock (Elvis Presley), Team Loredana Bertè

Emilia Piemontesi, La felicità (Simona Molinari), Team Arisa

Teresa Ferraro, Empire State of Mind (Jay-Z, Alicia Keys), Team Clementino

Emma e Giulia Parodi, Frankenstein (Claire Rosinkranz), Team Clementino