The Voice, il vero motivo dell’addio di Gigi D’Alessio: lui rivela tutto

The Voice, arriva ora la reale motivazione dell’abbandono di Gigi D’Alessio. L’ha svelata lui stesso.Niente da fare. Nessun cambio di rotta in merito. Gigi ha preso la sua decisione. Il cantautore napoletano, con alle spalle una lunghissima gavetta, ha deciso di non rivestire più il ruolo di giudice a The Voice. Chiaro che la notizia

The Voice, arriva ora la reale motivazione dell’abbandono di Gigi D’Alessio. L’ha svelata lui stesso.

Niente da fare. Nessun cambio di rotta in merito. Gigi ha preso la sua decisione. Il cantautore napoletano, con alle spalle una lunghissima gavetta, ha deciso di non rivestire più il ruolo di giudice a The Voice. Chiaro che la notizia abbia spezzato in men che non si dica i cuori dei suoi numerosi estimatori che hanno incominciato a chiedersi per quale motivo lui non voglia più ripetere questa esperienza.

Anche la divina Antonella Clerici, conduttrice del talent, si è detta nel corso di un’intervista, molto dispiaciuta della scelta dell’artista, che comunque è in ottimi rapporti con lei. Ultimamente c’è da dire che D’Alessio sia stato molto impegnato con i live, definibili, e pure a buona ragione, come degli autentici bagni di folla.

Inoltre è diventato sempre più un personaggio televisivo e mediatico a tuttotondo, nonché molto seguito per la sua vita privata che tale molto difficilmente riesce a rimanere, soprattutto dopo la fine della sua lunga storia d’amore con la collega Anna Tatangelo con la quale ha messo al mondo Andrea, oggi adolescente.

Tuttavia ora a tenere banco, praticamente ovunque, non è la sua situazione sentimentale ma quella relativa, come già accennato, al suo addio a The Voice. Ora, a pochi giorni dal fischio d’ inizio della nuova stagione televisiva, l’artista ha deciso di aprire il rubinetto a riguardo, parlandone in una lunga intervista a cuore aperto concessa a La Repubblica.

Gigi D’Alessio, la sua reale motivazione all’addio a The Voice

“Dopo dieci edizioni di The Voice cerco di non ripetermi, prendo un paio di anni sabbatici”, queste sono le esatte dichiarazioni che Gigi ha rilasciato e che fanno intendere che, in realtà, non si tratti di un vero e proprio addio, ma solo di un arrivederci. Tra l’altro i suoi fan hanno di che rallegrarsi visto che il loro idolo sarà impegnato nuovamente in alcuni show che andranno in onda sul Piccolo Schermo e le cui registrazioni non dovrebbero essere poi così lontane.

Con grandissima probabilità sarà affiancato da Vanessa Incontrada, come è già successo in tempi mediamente recenti. Inoltre, come lui stesso ha ammesso sempre in questa intervista, lo vedremo presente sia in Rai che in Mediaset. Insomma, si prospetta per lui un anno lavorativo decisamente molto intenso anche in ambito televisivo, senza, ovviamente, dimenticare mai l’aspetto live e la composizione di nuove ed emozionanti canzoni.