Era necessaria una vera e propria rivoluzione per X Factor e rivoluzione c’è stata, sia tra i giudici che alla conduzione. Dopo i due anni affidati a Francesca Michielin, cambio della guardia al timone del talent show di Sky e il debutto di Giorgia come conduttrice. La cantante ha affiancato Amadeus in una serata del Festival di Sanremo 2024 ed è stata scelta anche da Il Volo per la prima serata di “Tutti per uno”, trasmesso nelle scorse settimane su Canale 5. Prime prove generali per un esordio come conduttrice ufficiale.

Anche la giuria è stata rinnovata completamente. Dopo i due anni con Ambra Angiolini, Fedez, Morgan (poi “espulso” in corsa dal programma) e Dargen D’Amico, troveremo 3 giudici inediti e un ritorno. Fanno il loro debutto dietro al bancone Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Torna, invece, dopo alcuni anni d’assenza, Manuel Agnelli.

Le aspettative sono alte per questa edizione dopo gli ultimi anni “low profile” passati dal format. L’anno scorso, a tenere banco tra le notizie, erano state le polemiche tra il programma e Morgan che, dopo una puntata ad alta tensione, era stato estromesso dal talent show e la sua squadra era stata affidata ad Ambra per le puntate rimanenti.

Molti, sul web, si sono chiesti il motivo di avere Giorgia alla conduzione e non come giudice ma, molto probabilmente, è proprio legato alle esigenze della cantante, da anni corteggiata anche da Maria De Filippi per essere insegnante/giudice di Amici. Ma lei si è sempre defilata, probabilmente perché non sente di essere portata a dover decidere il destino (eliminazione inclusa) di aspiranti artisti che sognano un posto nel mondo dello spettacolo. Il ruolo di conduttrice, invece, permette al programma di conquistare un grande appeal (e lei è sciolta e frizzante al punto giusto) con un grande nome di richiamo.

Sarà l’annata vincente per X Factor?