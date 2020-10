Durante la fase dei Last Call di X Factor 2020, i giudici hanno dovuto scegliere i tre concorrenti (su una rosa di 5) da portare ai live show. Le scelte di Emma Marrone hanno provocato polemiche e critiche sui social a causa dell’esclusione di Roccuzzo, un cantante che aveva emozionato il giudice grazie alle sue interpretazioni nelle prime fasi del talent show. Con un mese e mezzo di tempo per preparare al meglio i cantanti, Emma ha dovuto dire “No” all’aspirante concorrente per le dirette del programma, in partenza giovedì 29 ottobre. E su Twitter e Facebook, non sono mancate reazioni (anche eccessive…) a questa decisione, accusando Emma di aver parlato di fragilità del concorrente.

Durante la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2020, Giovanni Ferrari ha chiesto un commento proprio ad Emma, sulla vicenda. Ecco la risposta:

“Partiamo dal presupposto: io sono responsabile di quello che dico e non di quello che capiscono gli altri. Sono stati esclusi una quantità enorme di talenti, tanti altri che, comunque, ci avevano emozionato tantissimo. Abbiamo un mese e mezzo per lavorare con i ragazzi e portarne solo tre. La mia scelta è caduta su personalità artistiche ben delineate. Non ho mai parlato di fragilità umana, i miei stessi ragazzi ne sono portatori sani. Io ho parlato di vulnerabilità artistica. Alla vigilia dei Mondiali arriviamo tutti allenatori”

Nel frattempo Roccuzzo ha rilasciato il suo primo singolo inedito, Ricominciamo da qui, disponibile in streaming.