E’ passato quasi un decennio dall’ultimo album pubblicato dai The Offspring. E, il prossimo 16 aprile, la band rilascerà “Let the Bad Times Roll“. Questo sarà il primo disco del gruppo dai tempi di “Days Go By” del 2012. Il gruppo ha raccontato di aver lavorato alle canzoni negli ultimi nove anni mentre il cantante Dexter Holland, 55 anni, ha conseguito il dottorato in biologia molecolare.

Il chitarrista Noodles, 58 anni, ha raccontato

“Abbiamo fatto molto, Dexter è tornato a scuola e siamo stati in tour quattro o cinque mesi all’anno. Ma in realtà il motivo è quello. il disco non è stato completato fino a quando non era davvero finito. Abbiamo lavorato sull’album in modo discontinuo per quasi tutti i nove anni e siamo finalmente arrivati ​​a un punto in cui abbiamo pensato di avere un buon disco e che era giunto il momento che i fan potessero ascoltarlo”

Ad avere un peso in questa lunga gestazione del loro nuovo progetto, è stato anche la fine del contratto discografico:

“Con ‘Days Go By’ avevamo terminato il nostro contratto con la Sony, quindi non avevamo un’etichetta discografica che ci dicesse che dovevamo portare a termine questo lavoro in tempi stabiliti, non c’erano scadenze, a parte quelle che abbiamo deciso di prefissarci noi”

‘Let The Bad Times Roll’ fa riferimento alla dipendenza da oppioidi e ai problemi di salute mentale e la band ha affermato di voler affrontare ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento. E Dexter ha spiegato: