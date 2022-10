The NeverEnding Story è la canzone colonna sonora del film omonimo “La storia infinita”, tradotto nella nostra lingua. A interpretare il brano è Limahl. È stato prodotto e composto dal musicista italiano Giorgio Moroder. Ha pubblicato due versioni della canzone, una in inglese e una in francese. La versione inglese comprendeva la voce di Beth Anderson e la versione francese, intitolata L’Histoire Sans Fin, comprendeva la voce di Ann Calvert. È stato un successo in molti paesi, raggiungendo il numero 1 sia in Norvegia che in Svezia, il numero 2 in Austria, Germania e Italia, il numero 4 nel Regno Unito, il numero 6 in Australia e il numero 6 nella Billboard Adult degli Stati Uniti. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e traduzione del pezzo.

The NeverEnding Story, Ascolta la canzone e guarda il video

A seguire potete ascoltare in streaming “The NeverEnding Story”. Cliccando qui, invece, il video ufficiale della canzone.

Limahl, The NeverEnding Story, Testo canzone

Turn around

Look at what you see

In her face

The mirror of your dreams

Make believe I’m everywhere

Given in the light

Written on the pages

Is the answer to a never ending story

Ahahah ahahah ahahah…

Reach the stars

Fly a fantasy

Dream a dream

And what you see will be

Rhymes that keep their secrets

Will unfold behind the clouds

And there upon a rainbow

Is the answer to a never ending story

Ahahah ahahah ahahah…

Story

Ahahah ahahah ahahah…

Show no fear

For she may fade away

In your hand

The birth of a new day

Rhymes that keep their secrets

Will unfold behind the clouds

And there upon a rainbow

Is the answer to a never ending story

Ahahah ahahah ahahah…

Never ending story

Ahahah ahahah ahahah…

Never ending story

Ahahah ahahah ahahah…

Never ending story

Ahahah ahahah ahahah…

Limahl, The NeverEnding Story, Traduzione canzone

Girati

Guarda cosa vedi

In faccia

Lo specchio dei tuoi sogni

Fai credere che sono ovunque

Dato alla luce

Scritto sulle pagine

È la risposta a una storia infinita

Hahahahahahahahahaha…

Raggiungi le stelle

Libera una fantasia

sogna un sogno

E quello che vedrai saranno

Rime che mantengono i loro segreti

Si svilupperà dietro le nuvole

E là sopra un arcobaleno

È la risposta a una storia infinita

Hahahahahahahahahaha…

Storia

Hahahahahahahahahaha…

non mostrare paura

Perché potrebbe svanire

Nella tua mano

La nascita di un nuovo giorno

Rime che mantengono i loro segreti

Si svilupperà dietro le nuvole

E là sopra un arcobaleno

È la risposta a una storia infinita

Hahahahahahahahahaha…

storia infinita

Hahahahahahahahahaha…

storia infinita

Hahahahahahahahahaha…

storia infinita

Hahahahahahahahahaha…