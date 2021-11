Fedez ha condiviso la sigla di “The Ferragnez“, la serie in onda in esclusiva per Amazon Prime Video. E, insieme al rapper, canta anche Chiara Ferragni.

Ovviamente, la clip -che strizza l’occhio al glamour da sapore quasi fumettoso e patinato- riprende il tema chiave, incentrato proprio sulla coppia Fedez /Ferragni, famiglia al completo inclusa.

Tutto è iniziato con un cane e un papillon, ma pensa un po’ Perché non allarghiamo la famiglia ancora un po’, tipo yo-yo Perché ogni volta che mi baci è un Ko, quindi baciami stupido e inizia lo show The Ferragnez!

Potete recuperare il video, accompagnato dalle parole di Fedez, con la sigla cliccando qui.

Abbiamo creato una sigla per la nostra serie The Ferragnez 🥰 Non vediamo l’ora che esca! Cosa vi aspettare di vedere? 👀

@primevideoit #TheFerragnezLaSerie #adv

The Ferragnez, di cosa parla?

Ecco la sinossi di The Ferragnez, la serie tv con protagonisti Fedez, Chiara Ferragni, i loro due bimbi e i parenti più stretti:

Il docureality racconta un periodo specifico della vita di Chiara Ferragni e Fedez che va dalla fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con le fasi finali della seconda gravidanza della Ferragni, la partecipazione di Fedez a Sanremo 2021 con Francesca Michielin, la nascita di Vittoria e il loro quotidiano, tra lavoro e incontri con amici e famiglia. Inevitabili protagonisti anche il primogenito Leone, i genitori di Chiara e di Federico/Fedez, le sorelle Ferragni, Valentina e Francesca, con i rispettivi compagni, nonna Luciana e tanti altri amici che compongono la famiglia allargata che ruota intorno ai Ferragnez.

