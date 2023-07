Dal prossimo 8 settembre, sarà disponibile il decimo album di inediti dei Chemical Brothers, il celebre duo di musica elettronica formato da Tom Rowlands e Ed Simons, dal titolo For That Beautiful Feeling. L’album sarà disponibile nei formati CD, doppio LP e triplo LP.

For That Beautiful Feeling arriva a circa quattro anni di distanza dal precedente No Geography, album dei Chemical Brothers del 2019 che conteneva i singoli Got To Keep On, Free Yourself e Mad As Hell.

Il nuovo album del duo contiene tre singoli che sono stati pubblicati negli ultimi anni, da The Darkness That You Fear, pubblicato nel 2021, a No Reason, pubblicato l’anno scorso. Lo scorso 28 giugno, i Chemical Brothers hanno pubblicato il singolo Live Again che vede la partecipazione di Halo Maud. Il video ufficiale di Live Again, diretto da Dom & Nic (registi dell’indimenticabile video di Hey Boy, Hey Girl), è disponibile da oggi, 19 luglio 2023.

Per For That Beautiful Feeling, i Chemical Brothers hanno collaborato nuovamente anche con Beck, per la canzone Skipping Like A Stone, a 8 anni di distanza dal singolo Wide Open, contenuto nell’album Born in the Echoes.

The Chemical Brothers hanno anche annunciato un libro sulla loro carriera che si intitolerà Paused in Cosmic Reflection che verrà pubblicato il prossimo 26 ottobre. Nel libro, saranno presenti interviste inedite con la band e con artisti che hanno collaborato con loro negli ultimi tre decenni: Noel Gallagher, Aurora, Wayne Coyne, Beth Orton, Beck, Michel Gondry e altri ancora.

Dopo l’uscita dell’album, il duo si esibirà in una serie di date nelle arene del Regno Unito.

The Chemical Brothers – For That Beautiful Feeling: tracklist

1. Intro

2. Live Again (feat. Halo Maud)

3. No Reason

4. Goodbye

5. Fountains

6. Magic Wand

7. The Weight

8. Skipping Like A Stone (feat. Beck)

9. The Darkness That You Fear (Harvest Mix)

10. Feels Like I’m Dreaming

11. For That Beautiful Feeling (feat. Halo Maud)