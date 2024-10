Maledetta Milano è una canzone di TrigNO presentata dal cantante durante la sua partecipazione ad Amici 2024/2025.

Ha 22 anni, è nato ad Asti, ma vive a Milano. Laureato in economia, ha giocato a calcio per tanti anni a livello agonistico. Il suo nome d’arte “Trigno” viene dal soprannome che il padre gli dava durante le partite, dagli spalti gli urlava sempre “Vai Pietrigno!”. Si descrive come un ragazzo impulsivo e competitivo.

“Per me la musica è una esigenza! Come lavarsi i denti la mattina quando ti svegli!” ha raccontato il giovane cantautore su Wittytv.it

Ho una birra calda e le ultime due sigarette in bocca

Ah, ha chiuso pure il tabaccaio

Ha detto che quest’anno è dura

Che quest’anno è tosta

La coscienza pulita chi le mani se le sporca

Ah, la mia provincia è una signora

Le hanno rubato la borsa

Ah, i bimbi in piazza fanno ancora a gara a chi tira più forte

Ah, diventeranno grandi e prenderanno come noi le botte di notte Milano, senza trucco non saresti così male

Sei bella acqua e sapone come le universitarie

Non esagerare

Che quando perdi un derby sembra un funerale

Maledetta Milano che ci lascia a piedi

Quanto sei bella quando te la meni

Ma non hai manco il mare

E ci lasci affogare dentro ‘sti problemi come quattro scemi Senza destinazione, senza una direzione

E ci lasci affogare dentro ‘sti problemi

Dentro ‘sti problemi

Il significato della canzone Maledetta Milano

La canzone esplora il rapporto complesso e quasi contraddittorio con Milano, che viene descritta con una vena di disillusione, ma anche con un certo affetto.

La canzone inizia con un’immagine di desolazione e di lotta quotidiana: “Ho una birra calda e le ultime due sigarette in bocca,” un chiaro riferimento a un momento di sconforto e di disagio. La chiusura del tabaccaio e il commento sul fatto che “quest’anno è dura, che quest’anno è tosta” riflettono le difficoltà economiche e sociali che molti vivono. Nella provincia, dove “la coscienza pulita” appartiene solo a chi “le mani se le sporca,” si respira un’aria di rassegnazione, e i “bimbi in piazza” che fanno a gara a chi “tira più forte” rappresentano il ciclo di violenza e competizione che si tramanda di generazione in generazione.

Milano viene poi descritta senza il suo “trucco,” simile a una donna acqua e sapone: “Sei bella acqua e sapone come le universitarie.” Questa città, spogliata delle sue apparenze glamour, non sarebbe “così male” – ha infatti una bellezza genuina. Tuttavia, quando Milano perde il “trucco” – per esempio, quando “perdi un derby” – tutto sembra un “funerale,” segno di un forte senso di delusione.

Concludendo, Milano viene vista come una città che “ci lascia a piedi” e “ci lascia affogare dentro ‘sti problemi come quattro scemi,” una città affascinante e crudele, senza il mare come via di fuga dai problemi quotidiani. In questo modo, il testo sembra mettere in luce l’impatto che la città ha sui suoi abitanti, trascinandoli in un ciclo di bellezza e difficoltà senza offrire vere soluzioni.