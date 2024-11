Standing Ovation è il brano di Tancredi in gara a Sanremo Giovani 2024. Il cantante si esibirà nella prima serata, in onda martedì 12 novembre, a partire dalle 22.40 circa, su Rai 2. Ha fatto parte della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi e il brano portato alle selezioni del talent sanremese “parla di un momento un po’ cupo della mia vita, l’anno scorso: ho attraversato un momento depressivo che ha intaccato un po’ la mia quotidianità e anche la relazione che stavo vivendo”.

Standing ovation

Tutti in piedi, che andrà sempre peggio

Voglio una stand ovation

Anche se non mi sto divertendo (Uh)

Ho la faccia di Marilyn Manson

Questa notte do fuoco a una major

Prendo tutti i diritti e li vendo (Eh)

Resta solo un pensiero stupendo

Giostra, questa vita è una giostra

E più gira, più scava la fossa

Colpa, di chi è stata la colpa?

Non lo so, di sicuro non nostra

Complimenti (Uh)

Complimenti (Eh)

Complimenti (Eh)

Voglio standing ovation

Tutti in piedi, che andrà sempre peggio

Voglio standing ovation

Per chi dice: “Domani la smetto”

E se il mondo salta in aria

Questo fine settimana

Forse è meglio andare al mare

Vorrei solo una standing ovation

Anche se non mi sto divertеndo (Uh)

Tutto bene se chiеdi come va-a-a

Tutto male a dire la verità-à-à

Non ti sento col casino che c’è, no-no

Chiudi gli occhi, stiamo precipitando, oh

Tu vai in crisi se nessuno ti guarda (Ti guarda)

C’è la crisi, ma nessuno ne parla (Ne parla)

Se poi mettono la musica a palla

Balla, balla, balla, balla, balla

E rockstar, tutti fanno le rockstar

Ma alla fine nessuno li ascolta

Colpa, di chi è stata la colpa?

Non lo so, di sicuro non nostra

Complimenti (Complimenti)

Complimenti (Complimenti)

Complimenti (Complimenti)

Voglio standing ovation

Tutti in piedi, che andrà sempre peggio

Voglio standing ovation

Per chi dice: “Domani la smetto”

E se il mondo salta in aria

Questo fine settimana

Forse è meglio andare al mare

Vorrei solo un momento per spegnere tutto e restare da solo, yeah

Per fare uno sbaglio e nel caso, se voglio, rifarlo di nuovo, yeah

Col mondo che corre, tutto va avanti, io resto fermo

Non c’è più pace, non c’è più amore, non c’è più tempo, yeah, no

Complimenti (Come fai? Come fai? Oh)

Complimenti (Dove vai? Dove vai? Oh)

Complimenti (Cosa vuoi? Cosa vuoi? Oh)

Voglio standing ovation

Tutti in piedi, che andrà sempre peggio

Voglio standing ovation

Per chi dice: “Domani la smetto”

E se il mondo salta in aria

Questo fine settimana

Forse è meglio andare al mare

Vorrei solo una standing ovation

Anche se non mi sto divertendo (Uh)