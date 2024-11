Le Synergy sono in gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Fiamma. Si tratta di un brano R’n’B che unisce sonorità classiche a influenze moderne, creando un’atmosfera calda e avvolgente. La canzone esplora il tema dell’amore, ponendo l’accento sull’importanza del benessere emotivo in una relazione.

Commenta il duo proposito del brano:

Il videoclip di “FIAMMA”, diretto da Marco Giorgi, è stato girato a Bellaria, un luogo significativo per il gruppo. Le riprese si sono svolte tra lo studio di registrazione, dove la canzone è stata creata, e una vecchia fornace adornata da un graffito che ritrae Lauryn Hill. Questo omaggio a una delle figure più influenti dell’R’n’B sottolinea l’ispirazione che la musicista rappresenta per le SYNERGY, evidenziando il legame tra il loro lavoro e le radici del genere. Il contesto visivo arricchisce il messaggio della canzone, creando un’atmosfera che riflette la fusione tra passato e presente.

Non aspettarti proprio nulla da me

Non mi aspetterò più nulla da te

Luce in questo buio

Nella mia testa come te nessuno

Fa caldo ma non troppo

E cado a peso morto

Su discorsi che ti sfiorano di più

Poi perdi il controllo se mi accorgo quanto mi fai stare bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E fammi respirare ancora bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E ti accendi ancora

Tu vedi nero

Io vedo oro

Tu gli occhi al cielo

Mi vedi dentro

Voliam più in alto certe sere

Ci stiamo accanto quando sento affine il tuo dolore

Così difficile stare insieme

Tu sei acqua ma non ho più sete

Vado in panico da paranoie

Confondi i pianti con le gioie

Bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E fammi respirare ancora bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E ti accendi ancora

Vivi di sensazioni

Ascolti l’emozioni

Parlano da sole

Quando non sei con me

Vorrei vedessi il meglio di me

Ora sono pronta a correre verso di te

Bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E fammi respirare ancora bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E ti accendi ancora