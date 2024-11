Mew è stata scelta fra i ventiquattro finalisti che prenderanno parte a Sanremo Giovani con il suo brano “Oh my God”. L’artista si esibirà dunque sul palco di Sanremo Giovani in onda da martedì 12 novembre (per 5 puntate) e condotto da Alessandro Cattelan.

L’artista, scelta da Amazon Music Breakthrough come una degli artisti più promettenti del panorama italiano e dopo la sua prima esibizione al Red Valley Festival, ha pubblicato l’ultimo singolo “hyperlacrime”.

Il nome di mew può essere collegato alla parola myo, strano, unico, mutante, unione delle parole mistery e new (mistero e nuovo). Raramente mew si fa vedere e avvolta da questa oscurità apre le porte del dark-pop in Italia.

Valentina Turchetto, in Arte mew, è nata a San Donà di Piave il 25 Luglio del 1999 e cresce a Jesolo, in provincia di Venezia. Si avvicina alla musica già in giovane età quando a 3 anni comincia a ballare e porta avanti questa passione aiutando la sorella maggiore ad aprire una scuola di danza. Nel 2020 però, capisce che la sua strada è quella del canto. Si trasferisce a Milano e ci si dedica con anima e corpo.

A settembre del 2023 entra a far parte della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, noto talent show italiano, dal quale si ritira dopo una serie di successi come “MERCOLEDI MAI” e “VIVO”, che insieme raggiungono più di 7 milioni di streaming.

Ad agosto si è esibita al Red Valley Festival dove performa per la prima volta il nuovo singolo “hyperlacrime”.

Che cosa sai di me

dei graffi sopra ai gomiti

e l’insonnia alle tre

taglio nascere

con le mani di forbici

ogni cosa con te

che cosa so di me?

un vuoto dentro che non capirò

smette di battere

un cuore rotto in mille pezzi

cuore rotto in mille pezzi

Ma una domenica cyberpunk

si apre la crepa di un fiore

che rompe l’asfalto e per ora non muore

magari sei tu, o no

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

ho speso al buio troppo tempo

la luna

non mi ricordo neanche più dov’è

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero

Sotto le costole

c’è il rumore del silenzio che sento tra me e te

smetto di piangere

con i polsi che mi tremano

e lentamente accelerano

Ma una domenica cyberpunk

si apre la crepa di un fiore

che rompe l’asfalto e per ora non muore

magari sei tu

o no

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

ho speso al buio troppo tempo

la luna

non mi ricordo neanche più dov’è

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero

Tra le ossa cresce un vuoto dentro

i colori non ci sono

il tempo è fermo

poi tu mi smuovi un battito soltanto

in questo elettrocardiogramma piatto

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero

