Sidy è in gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano “Tutte le volte“. Il giovane cantante, di origini senegalesi ma di adozione lumezzanese, ha tentato anche la strada di X Factor nel 2017 arrivando fino alla fase dei Bootcamp ma non è stato poi selezionato per gli Home Visit e i successivi live. Nonostante ciò ha continuato a seguire la sua passione per la musica, in gruppo o come solista, fino ad essere selezionato tra i cantanti che compongono Sanremo Giovani.

Come tutte le volte

Come tutte le volte

Come tutte le volte

Lascia stare prendo un taxi

Non mi va di litigare in mezzo agli altri

Sei nella tua stanza

Con la faccia stanca

Ti odio ma mi manchi

Sai che odio guidare a Milano

Ma ti vengo a trovare lo stesso

Ti giuro vorrei scordarmi di te

Questa notte

Tanto è come stare in mezzo al mare

Senza di te non so dove andare

E sto annegando tra le tue labbra

Ti prego insegnami a stare a galla

Ogni bugia che rimane in gola

Mi toglie l’aria ma tu resta ancora

Se vuoi fammi male solo questa notte

Facciamoci male come tutte le volte

Fumavi sempre fino a stare male

Io parlavo forte solo per farti sentire

Tutti quei silenzi che non sai ascoltare

Affoghiamo ancora dentro i nostri bicchieri

E non mi basteranno mille prati neri

Non so dimenticare come mi stringevi

Forse siamo distanti come due pianeti

Tanto è come stare in mezzo al mare

Senza di te non so dove andare

E sto annegando tra le tue labbra

Ti prego insegnami a stare a galla

Ogni bugia che rimane in gola

Mi toglie l’aria ma tu resta ancora

Se vuoi fammi male solo questa notte

Facciamoci male come tutte le volte

Corri via da me

Io non ti seguirò

Come Apollo e Dafne

Come tutte le volte

Come tutte le volte

Come tutte le volte

Come tutte le volte