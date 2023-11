Respira è una canzone di Salmo e Noyz Narcos in collaborazione con Marracash. Il brano fra parte dell’album CVLT, disponibile dal 3 novembre 2023.

Salmo, Marracash e Noyz Narcos, Respira, Significato

Il brano si apre con una riflessioni sui pensieri che affollano la mente alla mattina, tra insicurezze e voglia di farla finita. E nel ritornello poi canta l’invito a ragionare, respirare, prima di prendere decisioni o prima di cedere alla sopraffazione di bilanci e riflessioni (“Respira

Quando hai i piedi sul bordo, respira, Quando guardi di sotto, respira”). Ovviamente non mancano gli elenchi di successi, donne e denaro (“Sono un vero playboy come Carti (Yes), Ho una Barbie col cul0 di Cardi (Yes), Barbiturici, pollo e anacardi, Veste Marni, è più fuori di Marnie”).

Salmo, Marracash e Noyz Narcos, Respira, Testo della canzone

Respira (Ah, ah)

Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra (Ah, ah)

Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira (Ah-ah)

Respira (Ah-ah), neanche in punta di piedi ci arriva (Ah-ah)

Nella testa ho una voce assassina (Ah-ah)

Fa: “Sparati in bocca, fai prima” (Ah)

Vivo compulsivo in una replica (Ah)

Entro in paradiso con lo scanner sulla retina

Serve che lo scrivo, mica te lo insegna l’etica

Al bivio della vita non c’è mai la segnaletica

Scegli: o il caldo all’inferno coi soldi a ventaglio

Una vita ordinaria, un record di sbagli

La faccia vestita di tagli, serpenti a sonagli

Pranzo alle nove, manzo di Kobe

Do un taglio alle droghe pesanti

Contanti nascosti tra doghe

Traduco in diamanti parole

Sе il male è un primato, fra’, voglio sei Nobel (Uh)

Ormai sono convinto

Il pеrsonaggio sulla musica ha vinto (Ah-ah)

Da quando scrivo d’istinto mi sono distinto

Fai finta di niente, io niente di finto

Respira

Quando hai i piedi sul bordo, respira

Quando guardi di sotto, respira

Tu sei già un uomo morto e ti spegni in un soffio

Respira

Quando premi il grilletto, respira

Quando cambi le carte, respira

Prima di prender la mira respira

Prima della sfida, respira

Prima del colpo, respira

Guarda negli occhi il mio male

Come di chi ha visto il suo villaggio bruciare

Sono Django, John Rambo, Commando

Voglio vendetta soltanto (Tu-tu-tu-tu)

La mia guerra, il mio rap accoltella ancora

Questa città malata ti si divora

Gente china, la faccia dentro gli schermi

Penso: “Saranno belli gli inferni”

Sangue dipinge coltelli (Ah)

L’odio si insidia, divide i fratelli (Secco)

Lingotti nei vasi, Licio Gelli (Uh)

Le divise coi taser e i manganelli

Fuga di cervelli, odio tutti, Knife 49

Andrò a farmene in culo altrove

Non mi sveglierò più in hangover

Per i soldi e il rispetto

Questa roba ti riporta al cospetto di Dio

Me so’ immaginato il funerale mio (Secco)

Cazzo, ce volevo stà pur’io

Nei paletti impalati le teste di capre

Festeggio il successo con i miei brother

Nel nome del father, figli illegittimi de ‘ste strade (Secco)

Respira

Quando hai i piedi sul bordo, respira

Quando guardi di sotto, respira

Tu sei già un uomo morto e ti spegni in un soffio

Respira

Quando premi il grilletto, respira

Quando cambi le carte, respira

Prima di prendé la mira, respira

Prima della sfida, respira

Prima del colpo, respira

Frate’, ho già cento tracce, Decameron (Yes)

Nuovo disco, più budget di Cameron

Sono vero da un quarto di secolo

È come il cambiamento climatico

Sono un vero playboy come Carti (Yes)

Ho una Barbie col cul0 di Cardi (Yes)

Barbiturici, pollo e anacardi

Veste Marni, è più fuori di Marnie

Due chili d’oro bianco al collo

Tre etti d’oro bianco al polso (Di oro bianco al polso)

Tre grammi d’oro bianco in corpo

Sono grosso, sono Cocainorso (Sono Cocainorso)

Se ti brucia, il mio merch è il Brufen

Oh damn, faccio bang dalle Bang & Olufsen

Siete i BTS, una band di pupe

Sono limitless, sono Bradley Cooper (Uh)

Universal rinnova

Per tutto il grano che sta in una Rimowa

Da stiva nella mia dimora estiva in Sicilia

Tocco il ferro perché rimuova la sfiga (Lo faccio)

Tutto il tuo tour in due date

Tutto il tuo album in due settimane

Tutta la casa in due rate

Tu che a rappare sei tutto tuo padre (Ah)

Mangio carne battuta

Tu vuoi un beef, che battuta (Ahahah)

Marra, ahia, ti abusa

Sono un ninja, Hayabusa (Yah-tah)

La mia roba va a ruba

Ho il dominio, Aruba

La tua roba è basura

Prega un Deva, un Asura

Che non veda una scusa (Grrah)

Ho la bomba, Oppenheimer

Street come un pit, come un rottweiler

Troppe thotties, Thottenheimer

Me ne serve una che sia open minded (Già)

Sai che non ho un flow, ho un geyser

Sold out agli ippodromi, trottenaimer (Eh)

L’ho venduta fino a esaurimento scorta

L’ho scopata fino a esaurimento sb0rra

Respira

Quando hai i piedi sul bordo, respira

Quando guardi di sotto, respira

Tu sei già un uomo morto e ti spegni in un soffio

Respira

Quando premi il grilletto, respira

Quando cambi le carte, respira

Prima di prendé la mira, respira

Prima della sfida, respira

Prima del colpo, respira