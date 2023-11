Cringe è una canzone di Salmo e Noyz Narcos contenuta nell’album CVLT, disponibile dal 3 novembre 2023. Un joint album che vede, al suo interno, diverse collaborazioni: Kid Yugi, Coez, Frah Quintale e Marracash.

Salmo e Noyz Narcos, Cringe, Significato

Si inizia subito con l’invettiva contro chi usa la parola “cringe“, coloro che hanno visto il proprio idolo che, dal vivo, delude le aspettative. Non manca il “dissing” all’Interno “(Yo soy el diablo coi capelli ginger, Ho tutti i difetti ma non sono dell’Inter”) e la sicurezza in se stessi e nelle proprie qualità. E si sottolinea la forza di questo progetto “(Suona forte per le strade questo disco, Rimane in testa come un na-na-na-na-na”).

QUI POTETE ASCOLTARE “CRINGE” DI SALMO E NOYZ NARCOS INSIEME AL VISUAL VIDEO

Salmo e Noyz Narcos, Cringe, Testo della canzone

Odio ‘sti bambini che mi scrivono “cringe” (Eh)

Ti squarcerei quella fottuta laringe (Ah)

Hai visto che ridicolo il tuo idolo che finge (Yeah)

In studio fa il fenomeno e dal vivo non spinge

Vorrei fuggire come John Dillinger

O finisco male senza il naso tipo ‘na sfinge

Yo soy el diablo coi capelli ginger

Ho tutti i difetti ma non sono dell’Inter

Io non seguo nessuno, tu sai dove trovarmi

Sono il nemico di me stesso, bro non posso allearmi (Nah)

Non riesco a capire

Tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno vuole morire (Secco)

Più teso di uno Stradivari

Tra divari sputo rime come test salivari

La mia calligrafia è pari ad armi letali

Ti pisci negli stivali (Eoh)

Dici: “Lebon, non essere cattivo”, Caligari

Narcos Noyz is back baby (Uh)

Le sue chiappe sopra il cofano della mia Chevy

Slaccio i miei Levi’s (Ah)

Suono Tennessee con l’Hennessy e le bire

Sgotto dentro al Pyrex

Coi contanti nelle tasche dell’Avirex

Dammi il budget che faccio quadrà il bilancio

Lancio de ‘sto disco bomba

Se da morto voi na bella tomba (Ah)

Questa robba come esce vola

Segui il drago lungo la stagnola

Du’ piccioni co ‘na botta sola, fai jackpot

Rappo ancora cor cavallo basso

Suono retro, non cagarmi il cazzo o t’ammazzo

Rocko Polo sul bermuda, sulle Max

E non c’è Giuda che può giudicare me

Giudica Dio al max (Ah, ah, ah, ah, ah)

Mo che i rapper li contamo su du’ mano

Me la lego ar cazzo l’industria del rap italiano

Siamo king size, che grindiamo forte tu già ce lo sai

Come ogni fottuta volta che parte “Hypnotize”

È culto come il corpo di Cristo (Ah)

Ultimo colpo nelle nostre sex pistols (Tu-tu-tu)

Suona forte per le strade questo disco (Ao)

Rimane in testa come un na-na-na-na-na

È culto come il corpo di Cristo

Tu sei come Dio, non t’ho mai visto

Suona forte per le strade questo disco

Rimane in testa come un na-na-na-na-na

IPA, no weiss (Yes)

Rapper del nuovo millennio nn’sanno chi è Ennio Morricone

Je do er Far West

Je rimane solo de flippare e andare in depressione

Poi scuffiare di melone come Kanye West (Seh, seh, seh)

Pagherò uno shooter vestito di nero sullo scooter

Per sparare in bocca agli youtuber

Ok boomer, la penna che non discute

Ma ti ucciderà nel sonno come Kruger (Ah)

Nascosti nei cappucci delle tute, sguardi inespressivi

Fatti di sostanze sconosciute questi regazzini

Brindano alla tua salute con la testa china sopra il cesso

E un ferro sotto al naso del commesso (Ah)

Adesso click boom, fatti ammazzare come Clint Eastwood

Pitbull sanno la strada come la streetview

Questo non è un film, non sei Orlando Bloom

Esco dal tuo live urlando “Buu”

È culto come il corpo di Cristo

Tu sei come Dio, non t’ho mai visto

Suona forte per le strade questo disco

Rimane in testa come un na-na-na-na-na

È culto come il corpo di Cristo

Ultimo colpo nelle nostre sex pistols

Suona forte per le strade questo disco

Rimane in testa come un na-na-na-na-na

Check out

Na-na-na-na-na