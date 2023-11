Incubi è un brano di Salmo con il featuring di Noyz Narcos tratto dal loro album “CVLT“, disponibile da venerdì 3 novembre 2023. L’annuncio è stato fatto via social e vede anche – nel progetto – la partecipazione di Dario Argento:

“CVLT” il nostro nuovo album. Preordinalo ora.

“CVLT, il film”, guardalo ora su Prime Video.

Scritto, diretto e interpretato da Dario Argento.

Salmo e Noyz Narcos, Incubi, Significato

Riprendendo la celebre filastrocca di “Nightmare”, il brano “Incubi” di Salmo e Noyz Narcos riprende i tipici luoghi comuni dei film horror, con numerose citazioni, da L’esorcista a Dracula, in una serie di passaggi che vede nel ritornello il ripetersi de “La regola del club: non dormire mai”, sempre riferito all’incubo horror di Freddy Krueger.

Salmo e Noyz Narcos, Incubi, Testo della canzone

Uno e due, viene per te

Tre e quattro, chiudi la porta

Chiudila a chiave, non aprire

Afferra il crocefisso e difenditi

Uno, due, tre, dimmi quando e dove

Quattro, cinque, sei, vengo dove stai

Sette, otto, nove giorni in hangover

La regola del club: non dormire mai

Vuoi mettere un Kalash’ sotto al mio Nuptse, quanto fitta?

Riporto il tuo cadavere alla cripta

Due davanti, quattro dietro, il mezzo scoppia, fuma in retro

Montezuma, il corpo fluttua in aria come una piuma

Una voce dеntro la mia testa dice: “Fottili tutti”

Nel cranio sullе note del buon vecchio Ludwig Van TruceKlan, blood dentro

Triplo sei nel pentagramma, storto col mio occhio al centro

In pieno inverno sotto casa, piedi freddi nella neve

Grindo il posto come cazzo se deve

My boy, true story blood, fried dry, più tandori chicken

Brindiamo ingoiando ‘ste pasticche

In mano tutte cinque di picche

Sul tavolo ‘ste bocce su un tappeto di cicche

My clique sempre tavolate ricche, jeans fitted

Sempre con la testa sopra il business, it was written

Uno, due, tre, dimmi quando e dove

Quattro, cinque, sei, vengo dove stai

Sette, otto, nove giorni in hangover

La regola del club: non dormire mai

Non dormire mai, non dormire mai

La regola del club: non dormire mai

Sette, otto, nove giorni in hangover

La regola nel club: non dormire mai

Yeah, ah, ah

Puoi bruciarti se mi tocchi (Ah)

In mano un cacciavite, te lo infilo in mezzo agli occhi, sangue a fiotti

Suonano i rintocchi a mezzanotte in punto

Questa musica è la veglia del defunto, amen

Levo il cappello, esce fumo da sotto il coperchio

Non rifletto nello specchio, non esisto

Qui nasci vecchio prima del previsto

Se mi cerchi, bro, mi trovi all’angolo di un vecchio crocifisso

È Cristo che mi segue con lo sguardo fisso

Una mano mi trascina a sé, verso l’abisso

Cala il buio se mi eclisso

Camera triplo sei, vengo senza invito

Salgo all’ultimo piano di questo hotel infinito

Sento i passi, vedo ombre

Sento i bassi, vedo oltre

La gente vibra forte quando tocco certe corde (Brr)

Suona come un bacio freddo sulla fronte

Bere il sangue dalla fonte

Uccido il beat, assumo le mie colpe

Uno, due, tre, dimmi quando e dove

Quattro, cinque, sei, vengo dove stai

Sette, otto, nove giorni in hangover

La regola del club: non dormire mai

Non dormire mai, non dormire mai

La regola del club: non dormire mai

Sette, otto, nove giorni in hangover

La regola nel club: non dormire mai