Shawn Mendes ha annunciato il suo nuovo album “Shawn”, in uscita il 18 ottobre. Il nuovo progetto discografico è anticipato dal singolo “Why Why Why” e dal brano “Isn’t That Enough”, entrambi disponibili su tutte le piattaforme digitali dal 9 agosto.

Il quinto disco in studio del cantautore multiplatino, 23 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, attinge dai suoi viaggi e dalle esperienze degli ultimi anni, dopo la cancellazione del suo tour del 2022. Rappresenta il suo lavoro più intimo e onesto dal punto di vista musicale, che guida gli ascoltatori attraverso un profondo dialogo con se stessi in ogni canzone. Scritto e registrato nel corso di due anni, il progetto è stato realizzato in diversi luoghi, tra cui Nosara, in Costa Rica, il Clubhouse Studio di Rhinebeck, NY, il Bear Creek Studio nello Stato di Washington, il Darkhorse Recordings di Nashville e l’Electric Lady di New York.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Why Why Why” di Shawn Mendes.

Ecco il testo di Why Why Why di Shawn Mendes.

Opened up my journal to a page

Everything that hurts me’s still the same

Feels like there’s nothing new for me to say

Why, why, why? Why, why, why?

Sweating through the sheets, shakin’ in bed

Visions of her naked in my head

But I went off and chose myself instead

Why, why, why? Ease my mind

I don’t know why, I

I don’t know, I don’t know why

Why, why, why?

I stepped off the stage with nothin’ left

All the lights were fuckin’ with my head

But here I am, singin’ songs again

Why, why, why? Ease my mind

I don’t know why, I

I don’t know, I don’t know why

Why, why, why? Why, why, why?

Feels like everything goes ‘round and ‘round

And ‘round, and ‘round, and ‘round it goes

Feels like everything goes ‘round and ‘round

And ‘round, and ‘round, and ‘round, it—

I thought I was about to be a father

Shook me to the core, I’m still a kid (Ooh)

Sometimes, I still cry out for my mother

Why, why, why? Why, why, why?

I don’t know why, I

I don’t know, I don’t know why

Why, why, why? Why, why, why?

Feels like everything goes ‘round and ‘round

And ‘round, and ‘round, and ‘round it goes

Feels like everything goes ‘round and ‘round

And ‘round, and ‘round, and ‘round it goes