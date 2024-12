Dopo la pubblicazione del suo EP d’esordio, Sally Cruz è tornata con un nuovo singolo, “Dammi un senso alla fine“, insieme al featuring di Rose Villain. A seguire potete ascoltare il brano, disponibile dal 6 dicembre 2024, leggere testo e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL LYRIC VIDEO DI “DAMMI UN SENSO ALLA FINE” DI SALLY CRUZ E ROSE VILLAIN.

Il testo di “Dammi un senso alla fine” di Sally Cruz e Rose Villain.

Ero sopra un palazzo e non sapevo se saltare

Nel buio che c’è dentro a volte non so navigare

E che a volte mi perdo tra le luci e le autostrade

E che a volte mi perdo dentro il fumo e le cazzate

E non so che mi cambia o forse non mi basta

Calarmi due pastiglie e far finta che mi passa

Ma dal tramonto all’alba, mi chiudo in una stanza

Perdo i miei sensi e mamma che mi chiamerà ad oltranza

Spero qualcosa cambierà

Che tutto qua ha una fine, anche le mie ferite

Anche ‘sta notte è gelida

Penso sempre a morire

Spero qualcosa cambierà

Che tutto qua ha una fine, anche le mie paure

Ho l’ansia che non passerà

Dammi un senso alla fine

Fumo, guardo la luna

Accanto ormai c’è qualcuno, ma non sei te

Anche stanotte è buia, non prendo sonno

Calo tutto il blister che, mi dà meno paura

Ma non trova mai pace una che è come me

Che punterà alla luna

Quando le stelle cadono il Sole dov’è?

Tra i rovi, tra le spine, non si vede la luce

Un peso che mi opprime, un taglio che non si ricuce

Avevo sentito dire: “Il cuore può guarire”

Ripenso all’ultime lite, mi sembra di morire

Eppure sento la tua voce che dice: “Ce la farai anche senza di me

Tieni la schiena dritta, sguardo sempre in alto

Non avere paura, sono a fianco a te”

Spero qualcosa cambierà

Che tutto qua ha una fine, anche le mie ferite

Anche ‘sta notte è gelida

Penso sempre a morire

Spero qualcosa cambierà

Che tutto qua ha una fine, anche le mie paure

Ho l’ansia che non passerà

Dammi un senso alla fine (Dammi un senso alla fine)

Fumo, guardo la luna

Accanto ormai c’è qualcuno, ma non sei te

Anche stanotte è buia, non prendo sonno

Calo tutto il blister che, mi dà meno paura

Ma non trova mai pace una che è come me

Che punterà alla luna

Quando le stelle cadono il Sole dov’è?