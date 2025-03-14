Testo e significato di Lacrimogeni di Rose Villain feat. Chiello: il tormento di un amore che fa soffrire ma dal quale è difficile allontanarsi

Lacrimogeni di Rose Villain feat. Chiello è una canzone tratta dal disco “Radio Vega”, disponibile a partire dal venerdì 14 marzo 2025. A seguire potete leggere testo e significato del brano, prodotto da Sixpm & Mr. Monkey.

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Il testo di Lacrimogeni di Rose Villain feat. Chiello

Leggi il testo di Lacrimogeni di Rose Villain feat. Chiello

Rincorro i desideri a piedi nudi sulla ghiaia

Ed inciampo in dispiaceri, ora ho la faccia insanguinata

Restavamo chiusi in una camera, come pazienti dentro una clinica

Poi farlo nel cesso di un cinema, ti mordevo come una vipera

Vorrei che fosse ieri Penso che tu sei l’unico che mi fa stare bene

E non c’è nulla da capire, nulla da sapere Non voglio più piangere

L’amore non è facile

Ma tu mi lanci lacrimogeni e sotto allucinogeni

Non ho amici psicologi a cui parlo di te

Non voglio più piangere Tu hai assaggiato le mie lacrime, еrano dolci

Mi chiedi chi sono perché non ti ricordi

Sono cambiato, non so più chi sono

Non sono nessuno, nulla di buono

Mi sеnto niente, se scavo nel mio cuore non sento niente

Avrei bisogno di un dottore, un salvagente, un salvagente Penso che tu sei l’unica che mi fa stare bene

E non c’è nulla da capire, nulla da sapere Non voglio più piangere

L’amore non è facile

Ma tu mi lanci lacrimogeni e sotto allucinogeni

Non ho amici psicologi a cui parlo di te

Non voglio più piangere No, non voglio piangere (No, non piangere)

No, non voglio piangere

No, non voglio piangere

Non voglio piangere (Non voglio piangere)

No, non voglio piangere (Non voglio piangere)

No, non voglio piangere

No, non voglio piangere Il significato della canzone Lacrimogeni di Rose Villain feat. Chiello

Lacrimogeni di Rose Villain e Chiello racconta una relazione intensa e tossica, in cui il dolore e l’amore si mescolano fino a diventare indistinguibili. Rincorre i propri desideri (“a piedi nudi sulla ghiaia”) ma finisce per ferirsi, simbolo di un amore che gli causa sofferenza (“ora ho la faccia insanguinata”). C’è un forte senso di nostalgia per un passato fatto di passione e trasgressione (“Poi farlo nel cesso di un cinema, ti mordevo come una vipera”) e il desiderio che tutto potesse tornare com’era (“Vorrei che fosse ieri”).

Tuttavia, l’amore descritto non è sereno: la relazione sembra distruttiva, con riferimenti a emozioni estreme (“Ma tu mi lanci lacrimogeni e sotto allucinogeni”), e il protagonista si sente smarrito, come se avesse perso se stesso (“Sono cambiato, non so più chi sono, non sono nessuno, nulla di buono”).

Il ritornello ripete ossessivamente “Non voglio più piangere“, a sottolineare il desiderio di spezzare questo ciclo di dolore. Ma la ripetizione continua lascia intendere che, nonostante le parole, il dolore sia ancora presente e difficile da ignorare.

In sintesi, la canzone esprime il tormento di un amore che fa soffrire ma dal quale è difficile allontanarsi, lasciando il protagonista in bilico tra la nostalgia del passato e la voglia di liberarsi dal dolore.