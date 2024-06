“Please Please Please” è il secondo singolo del sesto album in studio di Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet, in uscita il 23 agosto 2024.

Il brano è stato anticipato per la prima volta l’11 aprile 2024, quando un frammento di 4 secondi è stato riprodotto nell’auto della polizia alla fine del video musicale “Espresso”.

Per il nuovo singolo “Please Please Please”, caratterizzato da un testo tagliente e una produzione vivace, Sabrina Carpenter ha lavorato con i vincitori di GRAMMY Award Jack Antonoff e Amy Allen. Il videoclip ufficiale, diretto da Bardia Zeinali, con la sua produzione cinematografica riesce a trasmettere, attraverso le audaci immagini a cui l’artista ha abituato il proprio pubblico, l’atmosfera energica del sound.

I know I have good judgment, I know I have good taste

It’s funny and it’s ironic that only I feel that way

I promise ‘em that you’re different and everyone makes mistakes

But just don’t

I heard that you’re an actor, so act like a stand-up guy

Whatever devil’s inside you, don’t let him out tonight

I tell them it’s just your culture and everyone rolls their eyes

Yeah, I know

All I’m asking, baby

Please, please, please

Don’t prove I’m right

And please, pleasе, please

Don’t bring me to tеars when I just did my makeup so nice

Heartbreak is one thing, my ego’s another

I beg you, don’t embarrass me, motherfucker, oh

Please, please, please (Ah)

Well, I have a fun idea, babe (Uh-huh), maybe just stay inside

I know you’re cravin’ some fresh air, but the ceiling fan is so nice (It’s so nice, right?)

And we could live so happily if no one knows that you’re with me

I’m just kidding, but really (Kinda), really, really

Please, please, please (Please don’t prove I’m right)

Don’t prove I’m right

And please, please, please

Don’t bring me to tears when I just did my makeup so nice

Heartbreak is one thing (Heartbreak is one thing), my ego’s another (Ego’s another)

I beg you, don’t embarrass me, motherfucker, oh

Please, please, please (Ah)

If you wanna go and be stupid

Don’t do it in front of me

If you don’t wanna cry to my music

Don’t make me hate you prolifically

Please, please, please (Please)

Please, please, please (Please)

Please (Please), please (Please), please

(Ah)