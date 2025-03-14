Testo e significato di “Patrick Bateman” di Rose Villain: il testo del brano trasmette un senso di forza e vulnerabilità allo stesso tempo

“Patrick Bateman” è una canzone di Rose Villain tratta dall’album “Radio Vega”. Il titolo del brano cita il personaggio di fantasia protagonista di “American Psycho”, libro di Bret Easton Ellis dal quale è stato tratto un film omonimo interpretato da Christian Bale. A seguire potete leggere testo e significato del pezzo.

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Il testo di Patrick Bateman di Rose Villain

Leggi il testo di Patrick Bateman di Rose Villain

La luna dal settimo piano

È cromata come una Cadillac

Ra-ta-ta-ta sopra un nuovo brano

Sembra una semiautomatica

Specchio servo delle mie brame

Memoria delle mie puttane tristi

Belle, non addormentate

Un dramma per gli hater sessisti E mi scoppia la testa, non mi devo agitare

Vorrei andare alla festa, ma ho l’ansia sociale

E chiudi la testa, dicono male

Sai mi piace un po’ di drama baby

Resto calma come Patrick Bateman Patrick Bateman

Patrick Bateman

Patrick Bateman

Patrick Bateman Troppo savage per mettermi all’angolo (Ehi)

Troppo hot per non avere sempre il coltello dal manico (Ehi ehi)

Troppo kit per andare nel panico (Panico panico panico)

Troppo, perdi tutto il carico E mi scoppia la testa, non mi devo agitare

Vorrei andare alla festa, ma ho l’ansia sociale

E chiudi la testa, dicono male

Sai mi piace un po’ di drama baby

Resto calma come Patrick Bateman (Ehi) Patrick Bateman

Patrick Bateman

Patrick Bateman

Patrick Bateman Voglio dormire ma gli incubi poi non mi lasciano stare (Patrick Bateman)

È meglio fallire che vivere una vita senza rischiare (Patrick Bateman) (Mai mai)

Patrick Bateman Patrick Bateman

Patrick Bateman

Patrick Bateman

Patrick Bateman

Il significato della canzone Patrick Bateman di Rose Villain

Il brano “Patrick Bateman” di Rose Villain ruota attorno a un mix di sensazioni contrastanti, tra ansia, autodifesa e un atteggiamento spavaldo e pericoloso.

La prima strofa introduce immagini luccicanti e violente (“La luna è cromata come una Cadillac”, “Ra-ta-ta-ta sopra un nuovo brano, sembra una semiautomatica”), evocando un mondo fatto di lusso e tensione. C’è anche una critica agli hater sessisti, mentre le “puttane tristi” sembrano rappresentare un universo di donne che vivono situazioni difficili.

Il ritornello esprime ansia e instabilità emotiva: la protagonista si sente oppressa, vorrebbe uscire ma soffre di ansia sociale e si rifugia nel drama, mantenendo però un’apparenza calma e glaciale, come Patrick Bateman, il protagonista di American Psycho, simbolo di una personalità disturbata ma estremamente controllata.

Nella seconda strofa si rafforza il concetto di autodifesa e distacco emotivo:

L’ultima parte riflette un senso di paranoia e paura (“Voglio dormire ma gli incubi poi non mi lasciano stare”), ma anche una filosofia di vita rischiosa (“È meglio fallire che vivere una vita senza rischiare”).

Il testo trasmette un senso di forza e vulnerabilità allo stesso tempo: la protagonista lotta con le sue ansie e insicurezze ma si costruisce un’immagine potente e inaccessibile. La citazione a Patrick Bateman enfatizza la dicotomia tra apparenza calma e interiorità tormentata, lasciando un alone di inquietudine e mistero.