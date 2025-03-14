Patrick Bateman, Rose Villain: testo e significato della canzone
Testo e significato di “Patrick Bateman” di Rose Villain: il testo del brano trasmette un senso di forza e vulnerabilità allo stesso tempo
“Patrick Bateman” è una canzone di Rose Villain tratta dall’album “Radio Vega”. Il titolo del brano cita il personaggio di fantasia protagonista di “American Psycho”, libro di Bret Easton Ellis dal quale è stato tratto un film omonimo interpretato da Christian Bale. A seguire potete leggere testo e significato del pezzo.
CLICCA QUI PER IL VISUAL VIDEO DI “PATRICK BATEMAN” DI ROSE VILLAIN.
Il testo di Patrick Bateman di Rose Villain
Leggi il testo di Patrick Bateman di Rose Villain
La luna dal settimo piano
È cromata come una Cadillac
Ra-ta-ta-ta sopra un nuovo brano
Sembra una semiautomatica
Specchio servo delle mie brame
Memoria delle mie puttane tristi
Belle, non addormentate
Un dramma per gli hater sessisti
E mi scoppia la testa, non mi devo agitare
Vorrei andare alla festa, ma ho l’ansia sociale
E chiudi la testa, dicono male
Sai mi piace un po’ di drama baby
Resto calma come Patrick Bateman
Patrick Bateman
Patrick Bateman
Patrick Bateman
Patrick Bateman
Troppo savage per mettermi all’angolo (Ehi)
Troppo hot per non avere sempre il coltello dal manico (Ehi ehi)
Troppo kit per andare nel panico (Panico panico panico)
Troppo, perdi tutto il carico
E mi scoppia la testa, non mi devo agitare
Vorrei andare alla festa, ma ho l’ansia sociale
E chiudi la testa, dicono male
Sai mi piace un po’ di drama baby
Resto calma come Patrick Bateman (Ehi)
Patrick Bateman
Patrick Bateman
Patrick Bateman
Patrick Bateman
Voglio dormire ma gli incubi poi non mi lasciano stare (Patrick Bateman)
È meglio fallire che vivere una vita senza rischiare (Patrick Bateman) (Mai mai)
Patrick Bateman
Patrick Bateman
Patrick Bateman
Patrick Bateman
Patrick Bateman
Il significato della canzone Patrick Bateman di Rose Villain
Il brano “Patrick Bateman” di Rose Villain ruota attorno a un mix di sensazioni contrastanti, tra ansia, autodifesa e un atteggiamento spavaldo e pericoloso.
La prima strofa introduce immagini luccicanti e violente (“La luna è cromata come una Cadillac”, “Ra-ta-ta-ta sopra un nuovo brano, sembra una semiautomatica”), evocando un mondo fatto di lusso e tensione. C’è anche una critica agli hater sessisti, mentre le “puttane tristi” sembrano rappresentare un universo di donne che vivono situazioni difficili.
Il ritornello esprime ansia e instabilità emotiva: la protagonista si sente oppressa, vorrebbe uscire ma soffre di ansia sociale e si rifugia nel drama, mantenendo però un’apparenza calma e glaciale, come Patrick Bateman, il protagonista di American Psycho, simbolo di una personalità disturbata ma estremamente controllata.
Nella seconda strofa si rafforza il concetto di autodifesa e distacco emotivo:
L’ultima parte riflette un senso di paranoia e paura (“Voglio dormire ma gli incubi poi non mi lasciano stare”), ma anche una filosofia di vita rischiosa (“È meglio fallire che vivere una vita senza rischiare”).
Il testo trasmette un senso di forza e vulnerabilità allo stesso tempo: la protagonista lotta con le sue ansie e insicurezze ma si costruisce un’immagine potente e inaccessibile. La citazione a Patrick Bateman enfatizza la dicotomia tra apparenza calma e interiorità tormentata, lasciando un alone di inquietudine e mistero.