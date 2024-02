Rose Villain partecipa alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Click Boom!. Dopo aver partecipato all’edizione 2023 come ospite di Rosa Chemical durante la serata dei duetti, la cantautrice e rapper milanese partecipa in gara alla kermesse sanremese per la prima volta in carriera. Click Boom!, insieme al precedente singolo Io, me ed altri guai, pubblicato lo scorso ottobre, anticipa il secondo album di inediti di Rose Villain che si intitolerà Radio Sakura e che sarà disponibile dall’8 marzo 2024.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Rose Villain, Click Boom!, in gara al Festival di Sanremo 2024.

Non riesco più ad essere lucida

Il cuore parla e dice ‘Stupida’

E ti rincorro per la strada

Anche se è vuota e buia.

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro, stavolta è l’ultima.

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il suono, click, boom, boom, boom

Senti il mio cuore, fa così, boom, boom, boom

Corro da te sopra la mia vroom, vroom, vroom

Prendi la mira, baby, click, boom, boom, boom

Boom, boom, boom.

Sai che dentro ho un mare nero che s’illumina?

Sei capace a trasformare il male in musica

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Perché sei la mia condanna e la cura.

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro, stavolta è l’ultima.

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il suono, click, boom, boom, boom

Senti il mio cuore, fa così, boom, boom, boom

Corro da te sopra la mia vroom, vroom, vroom

Prendi la mira, baby, click, boom, boom, boom

Boom, boom, boom.

E giuro che se l’universo

Dovesse finire stanotte

Ti seguirei sull’Everest

Con tutte le ossa rotte

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Dove c’è elettricità.

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il suono, click, boom, boom, boom

Senti il mio cuore, fa così, boom, boom, boom

Corro da te sopra la mia vroom, vroom, vroom

Prendi la mira, baby, click, boom, boom, boom

Boom, boom, boom.