Per non sentire la fine del mondo è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari tratta dall’album “Hello World”, disponibile dal 6 dicembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER IL VISUAL VIDEO DI “PER NON SENTIRE LA FINE DEL MONDO” DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI.

Ecco il testo di “Per non sentire la fine del mondo” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Perché mi guardi come un hater?

Lo so che sei una tipa peace and love

Però ti muovi come Heather

Sento cicale nello stomaco

Tu amore balla come faceva Dalla

Che resteremo a galla su ‘sto dancefloor

Si baby, balla al ritmo di mitraglia

L’invidia parla parla

Noi no

Il trucco è non chiedersi perché

Il vuoto attorno che sento è uguale a al vuoto che ho dentro

E tu sei come me, in fondo

Balliamo per non sentire la fine del mondo

La fine del mondo

La fine dеl mondo

Riempio la vita di cazzate

Impegni е feste a cui poi non andrò

È l’epoca del fomo sapiens

Ma per averti aspettero, Godot e godrò

Tu amore balla col cielo in una stanza

Il fato in una carta che non ti dirò

Si baby balla, il gioco non si cambia

La barca resta a galla, anneghiamo noi

Il trucco è non chiedersi perché

Il vuoto attorno che sento è uguale a al vuoto che ho dentro

E tu sei come me, in fondo

Balliamo per non sentire la fine del mondo

La fine del mondo

La fine del mondo

Se tu mi guardi così

Sento la fine attorno

Quando mi scegli, Sophie?

Portami nel tuo mondo

È solo la, la fine

La-La-La fine del mondo

La fine

La-La-La fine del mondo

La fine

La-La-La fine del mondo

La fine

La-La fine

Lasciamo tutto, che più ti avvicini, più mi annullo

Sei culto, l’epidemia del ballo di Strasburgo

E fingerò che vada tutto bene

Finché affrontiamo il grande nulla insieme, noi