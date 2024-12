Migliore è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari tratta dall’album “Hello World“, disponibile da venerdì 6 dicembre 2024. A seguire potete leggere testo e significato del brano.

Il testo di Migliore dei Pinguini Tattici Nucleari

A un tratto il bambino guardò

Sua madre negli occhi, a metà del percorso

Chiese: dove si arriva da qui?

Lei disse: non so, ma spero in un posto

Migliore, migliore

Vorrei insegnarti parolacce che non devi dire

Nel poco tempo che rimane prima che il tuo tempo non esista più

Vorrei insegnarti a fare tardi, sai, magari con gli amici

Mentre ti aspetto a notte fonda sul divano in compagnia della TV

Ma il mondo ha deciso di no

Ho provato a combatterlo, però non si può

Ti avrei dato un secolo, un anno, due ore

Ma forse ti meriti un tempo migliore

Un tempo migliore

Piccola donna, che cammini tra le stelle

Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37

Sei la rima fiore amore, la più difficile che ci sia

La trovi solo se hai fortuna in certe notti bianche di periferia

Ma il mondo ha deciso per noi

Che siamo due vittime del senno di poi

Tramontano le nuvole, ma resterà il sole

Perché tu ti meriti un giorno migliore

Tu dormi, bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino

Che strano destino, andarsene a maggio come due fragole

Giro in tondo ormai da ore, ho una sola direzione

Seguo il ritmo del tuo cuore che ancora non c’è

Ho finito le parole, cerco il mio finale e so che

Forse non sarà il migliore, ma almeno sarà qui con te

A un tratto il bambino capì

Che il buio finiva in una ninnananna

La madre lo strinse e così

Finì di esser madre e iniziò a essere mamma

Il significato della canzone Migliore dei Pinguini Tattici Nucleari

La canzone “Migliore” racconta una storia di speranza, dolore e amore incondizionato, espressa attraverso il legame profondo tra una madre e un figlio in un mondo segnato da difficoltà e incertezze. Inizia con il bambino che, a metà del cammino, guarda la madre negli occhi e chiede: “Dove si arriva da qui?”. La risposta della madre, “Non so, ma spero in un posto migliore”, riflette il desiderio di offrire al figlio un futuro che, pur incerto, possa essere pieno di possibilità e bellezza.

La madre sogna di insegnare al figlio piccole gioie quotidiane, come fare tardi con gli amici o tornare a casa mentre lei lo aspetta davanti alla TV: “Vorrei insegnarti a fare tardi, sai, magari con gli amici”. Ma il mondo sembra avere altri piani: “Ma il mondo ha deciso di no”. Questo verso sottolinea l’impotenza di fronte alle avversità e la consapevolezza che il tempo è un dono prezioso e limitato.

Il testo esplora anche il dolore di una perdita incombente. La madre riflette sull’idea di un “tempo migliore” per il figlio, un tempo che lei non può garantire: “Ti avrei dato un secolo, un anno, due ore, ma forse ti meriti un tempo migliore”. La rassegnazione al destino si mescola con l’amore eterno che la lega al bambino, un amore che supera le barriere del tempo e delle circostanze.

La figura della “piccola donna, che cammini tra le stelle” introduce un’immagine di vulnerabilità e forza, rappresentando il figlio come un essere speciale e unico. La madre la descrive come la “rima fiore amore, la più difficile che ci sia”, una metafora che enfatizza la rarità e il valore di questa relazione.

Il finale del brano offre una chiusura dolceamara. La madre, ormai consapevole della fine imminente, stringe il bambino e si trasforma: “Finì di essere madre e iniziò a essere mamma”. Questo passaggio segna una transizione dal ruolo al sentimento, dall’idea di responsabilità alla pura essenza dell’amore materno, che è eterno e senza condizioni.

In questa narrazione toccante, si intrecciano malinconia e speranza, con l’idea che, nonostante le difficoltà e le perdite, il legame tra madre e figlio rimanga una fonte di luce, un rifugio anche nei momenti più bui.