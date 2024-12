Amaro è una ballad dei Pinguini Tattici Nucleari tratta dal loro album “Hello World“, pubblicato il 6 dicembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato della canzone.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “AMARO” DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI.

Imparerò a dormire qui da solo

Avere i giorni storti e non dirtelo più

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro

So che moriranno se non ci sei tu

Imparerò a non salire su tutti i treni

Perché perderne alcuni fa bene ai pensieri

Dirò dei No a chi verrà dopo di te

Mi amerà ma nella tua ombra, baby

Che vuoi che dica ora

Che potevamo essere una frase scritta sopra alle lenzuola

Ma dai, mi servirà un amaro per far passare l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana però non mi importa dove

arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark abbandonati

Ora lo ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Ci proverò a non cercare più i tuoi passi

Ma tu eri casa ovunque mi trovassi

Imparerò che è impossibile salvarsi

Per chi passa una vita ad autosabotarsi

Io, che vuoi che dica ora

Che immaginavo che avremmo litigato per portare i bimbi a scuola

ma dai mi servirà un amaro per far passare l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana però non mi importa dove

arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark abbandonati

Ora lo ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Facciamo un brindisi al passato

Io non dimentico che mi hai salvato

Mi servirà un amaro per stare lontano

Non chiedermi Scappiamo ancora

Mi servirà un amaro per far passare l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana però non mi importa dove

arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark abbandonati

Ora lo ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti