Yin e Yang è una canzone di Nicolò Filippucci, cantante in gara ad Amici 24. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato della canzone.

CLICCA QUI PER GUARDA L’ESIBIZIONE LIVE DI NICOLO’ FILIPPUCCI CON YIN E YANG AD AMICI 24.

Leggi il testo di Yin e Yang di Nicolò Filippucci.

Piove sulle case e un po’ dentro di me

E non capisco quello che sento

E cambierò discorsi con parole che

Parole che non ti ho detto

Tra ricordi confusi

C’è sempre il rischio di perdersi

Forse ci siamo illusi

Passando il tempo a rincorrerci

E forse non hai capito quello che già sai

Che io andrò dove andrai

Tanto infondo lo sai

Che tutte le strade poi mi portano a te, da te

Come un’onda che sale e torna sulle rive

Rivedersi per scoprire che non può finire

Come può resistere un fiore sotto il temporale

Lo so dovrei cercarti ma non è da me

Che penso troppo e dico frasi stupide

Tanto lo sai che tutte le strade poi mi portano a te, da te

Come il mare e la città

Ci stringiamo Yin e Yang

Credo che forse ho capito quello che non va

Non puoi vivere senza rimorsi anche se c’è chi lo fa

Hai sempre creduto nel karma ma che senso ha

Se siamo divisi a metà come Yin e Yang

Tra ricordi confusi

C’è sempre il rischio di perdersi

Forse ci siamo illusi

Passando il tempo a rincorrerci

E forse non hai capito quello che già sai

Che io andrò dove andrai

Tanto infondo lo sai

Che tutte le strade poi mi portano a te, da te

Come un’onda che sale e torna sulle rive

Rivedersi per scoprire che non può finire

Come può resistere un fiore sotto il temporale

Lo so dovrei cercarti ma non è da me

Che penso troppo e dico frasi stupide

Tanto lo sai che tutte le strade poi mi portano a te, da te

Come il mare e la città

Ci stringiamo Yin e Yang

Come il mare e la città

Ci stringiamo Yin e Yang

Nel buio che si illumina

Ci stringiamo

Tutte le strade poi mi portano a te, da te

Come un’onda che sale e torna sulle rive

Rivedersi per scoprire che non può finire

Come può resistere un fiore sotto il temporale

Lo so dovrei cercarti ma non è da me

Che penso troppo e dico frasi stupide

Tanto lo sai che tutte le strade poi mi portano a te, da te

Come il mare e la città

Ci stringiamo Yin e Yang

Nel buio che si illumina

Ci stringiamo Yin e Yang