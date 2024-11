Non mi dimenticherò è una canzone di Nicolò Filippucci, concorrente di Amici 2024/2025 e balzata ai primi posti dei brani più virali sul web.

Ha 18 anni, viene dalla provincia di Perugia dove vive con i genitori, il fratello e un cane. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 7 anni e solo in seguito ha iniziato a studiare canto perché la mamma lo sentiva cantare sempre sotto la doccia. “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”

CLICCA QUI PER VEDERE L’ESIBIZIONE VIDEO DI “NON MI DIMENTICHERO'” DI NICOLO’ FILIPPUCCI.

Ecco il testo di “Non mi dimenticherò” di Nicolò Filippucci.

Dicembre, che freddo che fa

Dicevi questa città mi sta stretta

Cosa ci faccio qua?

E sono passati anni, io non cambio, tu non cambi

E diventare grandi non era nei programmi

Mentre il mondo si trasforma lascia con l’amaro in bocca

E la gente se lo scorda, ma io no

(Non mi dimenticherò)

Ci incontreremo all’angolo di quella strada

La facevamo sempre per tornare a casa

E un’altra notte è già passata

Ed io non mi dimenticherò di noi dei guai

Seduti ad un bar com’é? che fai?

Ho fatto un’altra cazzata

Non me l’hai mai perdonata

Mi viene da ridere

Mi viene da scriverе

Notti a parlarti appartati nei soliti posti

E poi a fare e rifarе tutti quei discorsi

Mille volte, ti ricordi

Io a lottare coi miei mostri, tu coi tuoi

(Non mi dimenticherò)

Ci incontreremo all’angolo di quella strada

La facevamo sempre per tornare a casa

E un’altra notte è già passata

Ed io non mi dimenticherò di noi dei guai

Seduti ad un bar com’é? che fai?

Ho fatto un’altra cazzata

Non me l’hai mai perdonata

Mi viene da ridere

Mi viene da scrivere

E sono passati anni

Io non cambio

Tu non cambi

E diventare grandi

Sai non era nei programmi

Mentre il mondo si trasforma

Lascia con l’amaro in bocca

E la gente se lo scorda

Ma io no

(Non mi dimenticherò)

Ci incontreremo all’angolo di quella strada

La facevamo sempre per tornare a casa

E un’altra notte è già passata

Ed io non mi dimenticherò di noi dei guai

Seduti ad un bar com’é? che fai?

Ho fatto un’altra cazzata

Non me l’hai mai perdonata

Mi viene da ridere

Mi viene da scrivere

Di te