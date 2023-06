I Negramaro festeggiano 20 anni di carriera e la band ha voluto celebrare questo importante traguardo con una serie di concerti a Roma, Siracusa e Arena di Verona. I live di N20 partono da Roma, alle Terme di Caracalla, il 13, 14 e 16 giugno 2023 per proseguire al teatro Greco di Siracusa il 19, 21 e 22 luglio, e chiudere all’Arena di Verona il 22, 23, 24 settembre. Questa sera, 14 giugno, secondo appuntamento nella Capitale per ascoltare i brani più amati e intensi del repertorio della band, inclusi i pezzi più recenti (come “Diamanti“, la collaborazione con Elisa e Jovanotti).

L’ultimo disco di inediti rilasciato dalla band è “Contatto” e risale al 2020. L’album si è posizionato al secondo posto della classifica Fimi degli album più venduti. Dopo l’omonimo brano che ha promosso il progetto, è stata poi rilasciata la traccia “La cura del tempo” seguita – a settembre 2021- dalla hit -inserita in una versione aggiornata dell’album- intitolata “Ora ti canto il mare”.

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e info sui biglietti ancora disponibili.

La scaletta dei Negramaro a Roma, alle Terme di Caracalla

Fino all’imbrunire

La prima volta

Ti è mai successo?

Per uno come me

Meraviglioso

Nuvole e lenzuola

Quel posto che non c’è

Solo 3 minuti

Estate

L’Immenso

Sei

Amore che torni

Attenta

Via le mani dagli occhi

Diamanti

Contatto

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore

Negramaro, biglietti del concerto, 14 giugno, Roma

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la data del 14 giugno 2023 dei Negramaro in concerto alle Terme di Caracalla. Si parte dai 39 euro del Settore E passando per 59 euro (Settore D), 69 euro (Settore C), 79 euro (settore B) e 89 euro (Settore A). Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare alla Terme di Caracalla a Roma

Ecco le informazioni sui come arrivare, con i mezzi, alle Terme di Caracalla, per assistere al concerto dei Negramaro, come riportato anche da Ticketone:

In metro

Linea B – fermata Circo Massimo

In autobus

Via Baccelli – 160

Via Terme di Caracalla – 118, 160, 628, 671, 714