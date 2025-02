I Modà tornano al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Non ti dimentico“.

La band sbarca al Festival per la quinta volta in carriera dopo “Riesci ad innamorarmi” nel 2005, “Se si potesse non morire” nel 2013, “Arriverà” nel 2011 (in duetto con Emma Marrone) e “Lasciami” nel 2023.

La kermesse sanremese sarà anche l’occasione per pubblicare, il 14 febbraio (data perfetta per la band milanese e il loro pubblico di Romantici), “8 CANZONI”, brani che fotografano perfettamente chi sono i MODÀ oggi e lo stretto legame costruito con il loro pubblico in oltre 20 anni di carriera.

Il testo di Non ti dimentico dei Modà

Convivere con il senso di che sarebbe stato

Parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto

E camminare in strada con lo sguardo verso il basso

Cercando le risposte tra i tuoi passi sull’asfalto

E chiedersi se credi davvero in qualche cosa

Se non lasciarti andare fa più male o più paura

L’ho letto sull’oroscopo che quelli del mio segno

Di complicarsi i piani quasi ne hanno un po’ bisogno

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

Ma è l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Ma io non ti dimentico

Io no non ti dimentico

Difficile accettarlo

Ma non siamo più gli stessi

Difficile convivere tra tutti quei ricordi

Che sanno di passione

Che sanno di rimpianti

Che sanno di carezze date al buio mentre dormi

Chissà se ti ricordi

La mia prima domanda

Dicesti non ti posso dare ora una risposta

Eppure lo sapevi

Ma non volevi dirlo

Soltanto per paura

Soltanto per orgoglio

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

Ma è l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Ma io no non ti dimentico

Io no non ti dimentico

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

È l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Io no non ti dimentico

Ma io no non ti dimentico

Il significato della canzone Non ti dimentico dei Modà

“Non ti dimentico” dei Modà è un brano che parla di rimpianto e di un amore che, nonostante il tempo e la distanza, continua a vivere nei ricordi.

Il protagonista riflette su ciò che è stato e su quello che avrebbe potuto essere, ammettendo di non aver avuto il coraggio di agire diversamente (“Parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto“). Si porta dietro il peso delle scelte non fatte, camminando con lo sguardo basso, quasi a cercare risposte nei suoi stessi passi.

C’è una consapevolezza amara: forse entrambi erano destinati ad altre persone, ma questo non cambia il fatto che l’amore provato fosse intenso e vero (“Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro, ma io no, non ti dimentico“). Il ricordo dell’amata è ancora vivo nei dettagli più intimi, come il gesto di tenerle gli occhi aperti mentre la baciava, per osservarla e imprimerne ogni immagine nella mente (“Sembravi una canzone che mi squarciava il petto, un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto”).

La canzone trasmette un senso di malinconia, ma anche di accettazione: il protagonista sa che il passato non si può cambiare, che non sono più gli stessi e che alcune risposte sono state taciute per paura o per orgoglio. Eppure, nonostante tutto, il ricordo di quell’amore rimane indelebile, come un segno che il tempo non può cancellare.