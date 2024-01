Mida ha presentato Fight Club, il suo nuovo inedito nella puntata di Amici 23 in onda domenica 14 gennaio 2024. La canzone arriva dopo il successo in classifica di Rossofuoco che, questa settimana, è schizzata alla seconda posizione dei singoli più venduti in Italia, miglior risultato da tempo per un allievo del talent show di Canale 5. Vi terremo aggiornati con audio, testo e significato della canzone non appena disponibili.

Il testo di Fight Club

(in aggiornamento)

Il significato della canzone Fight Club

(in aggiornamento)

Mida è un rapper classe ’99. Nasce a Caracas, da madre venezuelana e padre italiano, e cresce a Milano. Si avvicina alla musica all’età di 11 anni e in poco tempo alcuni dei freestyle pubblicati sul web, iniziano ad attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori . A 16 anni entra nel Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour. Nel 2020 Mida decide di ripartire da indipendente. “Ratatah Freestyle #3” segna il suo ritorno sulla scena, seguita da “Davvero”, il suo primo singolo ufficiale di questo nuovo percorso. “MMM” la seconda uscita dell’estate 2020, prodotto da Lax, a cui fa seguito “Dinero”, punto di svolta nel nuovo viaggio di Mida. Il rapper partecipa, inoltre, al format culto di Real Talk dimostrando una grande capacità come performer; nello stesso anno collabora all’album “Napoli 51” di Nicola Siciliano nel brano “Slide (Passo Dopo Passo)”. Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo “Ricordarmi di scordarti” che insieme al brano “Lento” hanno totalizzato più di 20 milioni di stream sulle piattaforme digitali, seguita nel 2022 dall’uscita di “StupidoSentimento”e dalla collaborazione con Olly nel brano “Fidati di me”. A ottobre 2022 esce il nuovo singolo “Ti sta bene”. Mida a novembre viene selezionato tra i primi otto finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Malditè”. Successivamente tenta la carta di Amici 23 e supera i casting, entrando all’interno del programma come allievo.