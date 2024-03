Mew è tornata nell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 23, come ospite, per presentare il suo nuovo singolo, Posatenebre. La cantante aveva abbandonato improvvisamente il talent show, insieme a Matthew, anche lui concorrente nel programma. Ai tempi, aveva spiegato così la decisione di lasciare:

Ho letto tante cose negli ultimi giorni, non darò spiegazioni, ma preferirei condividere con voi una scelta, difficile ma positiva. Il percorso con Amici è bello e impegnativo. Entrare ad Amici è stata, per me, una salvezza. Mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Maria è una donna incredibile, che mi capisce e mi ha sostenuta in ogni momento. Il nostro rapporto rimarrà sempre nel cuore. Sono entrata da nessuno nella scuola e ne sono uscita consapevole dei miei limiti e di come superarli. Per questo, ho deciso di essere sincera, soprattutto con me stessa.

E aveva raccontato di soffrire di depressione:

Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della mia vita, io stavo vivendo il momento migliore della mia vita. Si prende le energie, si prende la fame. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare nulla a nessuno e ci stavo anche riuscendo, poi ho capito però che si può stare male e che è importante parlarne. Con il tempo, ho cominciato ad abituarmi con le forti emozioni di questo percorso e i pensieri oscuri sono tornati, sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me, giorno dopo giorno, nonostante l’amore di tutti voi.

Ad Amici 23 ha presentato il suo ultimo brano, Posatenebre.

Il testo di Posatenebre

Chiudo ancora la porta di camera

Non ho ancora la forza di uscire

C’è un elastico tra il letto e l’anima

Che mi tira e mi riporta qui Sto ascoltando una canzone

Che non riuscirò a cantare

E prendo gocce per dormire

Solo per poter sognare È come se dimenticassi le parole

Solo quando devo spiegare che cos’ho

Sento papà, che mi chiama da di là

Ed io so solo dire: Sono qua! Io respirerò, però non me lo chiedere

Mi consumerò sola in un posatenebre

Distesa nel centro di una stanza senza muri

In cui con me rimangon solo le paure

A farmi compagnia

Mentre sparisco al buio Oggi ho aperto la porta di camera

Ho trovato la forza di uscire

C’è un elastico tra il cielo e l’anima

Che mi ha presa e mi ha portata qui Sto cantando una canzone

Che non riesco mai a cantare

Se non chiudo gli occhi, piango Perché mi ricorda il male di star soli Io respirerò, però non me lo chiedere

Mi consumerò sola in un posatenebre

Distesa nel centro di una stanza senza muri

In cui con me rimangono solo le paure

A farmi compagnia

Mentre sparisco al buio

Il significato della canzone Posatenebre

Nella canzone parla delle sensazioni che impediscono di vivere una vita nel migliore dei modi, incapaci di affrontare il mondo, probabilmente proprio perché si soffre di depressione. Tutto quello che sembra scontato, diventa difficile e ci si accorge di non essere più in grado di fare nulla, nemmeno le cose che amiamo di più:

Chiudo ancora la porta di camera

Non ho ancora la forza di uscire

C’è un elastico tra il letto e l’anima

Che mi tira e mi riporta qui Sto ascoltando una canzone

Che non riuscirò a cantare

E prendo gocce per dormire

Solo per poter sognare

Si sente distesa, nel centro di una camera che non ha muri ed è sola. A farle compagnia sono solamente le sue paure:

Io respirerò, però non me lo chiedere

Mi consumerò sola in un posatenebre

Distesa nel centro di una stanza senza muri

In cui con me rimangono solo le paure

A farmi compagnia

Mentre sparisco al buio