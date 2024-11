Testo e significato della canzone “Amarsi per lavoro” di Mazzariello, in gara a Sanremo Giovani 2024, bilancio su se stessi e sull’amore

Quando l’amore e la quotidianità si fondono in un percorso senza certezze, anche le scelte più piccole e apparentemente insignificanti diventano parte di un viaggio condiviso. È proprio di questo che parla “Amarsi per lavoro” (Futura Dischi/Epic Records Italy), il nuovo singolo di Mazzariello, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il cantautore campano con il brano prenderà parte alle audizioni dal vivo che andranno in onda da martedì 12 novembre in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay). Al termine dei cinque appuntamenti verranno selezionati i finalisti che il 18 dicembre, su Rai 1, si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo, categoria “Nuove Proposte”.

Il testo di Amarsi per lavoro

Siamo i resti della sera

Che schifo il pop dopo cena

Tu che ti complichi la vita

Ma il mondo gira sempre su un giro di do

Tra tutti i piani per scappare

Hai preso la Fanta al distributore

Ma non ti preoccupare, amore

Era la distrazione Che se ci guardi, solo se ci guardi

In fin dei conti, poi, siamo simili

Alle macchine dei nostri genitori

Strade che diventano vicoli

C’è chi rimane e chi ci è rimasto

Troppo tempo ad aspettare

E noi, e noi, e noi Troveremo il modo di amarci per lavoro

Senza nessuno sforzo se mi tieni tu, tienimi chе

Diventeremo vеcchi straordinari, a pezzi

E ci saranno giorni che mi chiederai: “Che giorno è?”

“Amore, ma che giorno è?” Passami a prendere stasera

Bello il parcheggio dopo la mezza

Ho te amica da una vita

Il mondo si è fermato, dove non lo so

Di tutte le cose che dovevamo fare

Hai scelto proprio la laurea magistrale

Ma non ti preoccupare, amore

Ci serva da lezione Che se ci guardi, solo se ci guardi

In fin dei conti siamo bellissimi

Come le macchine dei nostri genitori

Strade che diventano vicoli

C’è chi rimane, ma non c’è rimasto troppo tempo Troveremo il modo di amarci per lavoro

Senza nessuno sforzo se mi tieni tu, tienimi che

Diventeremo vecchi straordinari, a pezzi

E ci saranno giorni che mi chiederai: “Che giorno è?”

“Amore, ma che giorno è?”

Troveremo il modo di amarci per lavoro

Senza nessuno sforzo se mi tieni tu, tienimi che

Diventeremo vecchi straordinari, a pezzi

E ci saranno giorni che mi chiederai: “Che giorno è?”

“Amore, ma che giorno è?”

“Amore, ma che giorno è?” “Amore, ma che giorno è?”

Il significato della canzone Amarsi per lavoro

Con questo brano, che gli ha permesso di entrare tra i 24 artisti in gara a Sanremo Giovani 2024, Mazzariello affronta il tema delle relazioni e della quotidianità con uno sguardo disincantato e profondo, capace di rappresentare un’intera generazione.

Il senso del brano emerge chiaramente anche dalle immagini del videoclip, diretto da Vincenzo Ferrara (clicca qui), che ritraggono il cantautore tra le strade di Milano di notte: il racconto sincero di un’incredibile normalità.

Il cantautore racconta:

“È un brano che ho scritto perché penso ci sia una somiglianza tra noi e le macchine dei nostri genitori. È una canzone leggera, nata nei momenti in cui ero distratto nei momenti di leggerezza più semplici e quotidiani. Quando con i miei amici, a fine serata, davanti a un distributore di un autolavaggio, tiriamo le somme di chi siamo e di chi vorremmo essere, in modo più o meno consapevole pensiamo che la giovinezza non ci abbandonerà mai e quindi non cerchiamo ripari”

E poi c’è l’amore, la scelta ripetuta e mai scontata di condividere la vita con qualcuno:

“Racconto della vertigine che ci può dare l’amore quando scegliamo, giorno dopo giorno, la stessa persona, la progettualità quotidiana, senza sapere come sarà il giorno dopo”