Concerto 7 ottobre 2024, Achille Lauro a Roma: la scaletta delle canzoni, orario, biglietti, come arrivare al Palazzo dello Sport

Dopo la tappa all’Unipol Forum di Milano, Achille Lauro è pronto per il bis al Palazzo dello Sport a Roma, stasera 7 ottobre 2024. Ecco le parole del cantante:

“Sono entusiasta di tornare sul palco con RAGAZZI MADRE L’ILIADE IL LIVE, due show davvero unici e sensazionali dove mi accompagneranno Boss Doms e la mia band. Questo live è un evento unico, sul palco porterò i pezzi del mio repertorio, oltre al mio ultimo brano Amore disperato, tuttavia non sarà solo la celebrazione dei miei 10 anni di carriera ma anche la presentazione del nuovo mondo musicale a cui stiamo lavorando da tempo. Ho pensato nei minimi dettagli a uno show completo, poliedrico, che rappresenti a pieno la mia evoluzione artistica e personale. D’altronde Ragazzi Madre è molto più di un album, è una missione, sono i ragazzi che si aiutano l’un l’altro, questo decennale rappresenta anche la celebrazione del lavoro svolto in questi anni nel quotidiano per aiutare gli invisibili. Il pubblico che si aspetta di ascoltare solo il passato, assisterà anche al futuro”.

A seguire la possibile scaletta del concerto di Achille Lauro a Roma (potrebbero esserci modifiche per la presenza di ospiti speciali, come accaduto a Milano), orario e informazioni sui biglietti.

Scaletta Achille Lauro a Roma, Palazzo dello Sport, 7 ottobre 2024

Thoiry

Bam Bam Twist

Ragazzi Madre – Prequel

Wow

Prequel – Coca Cola

Coca Cola

Ascensore per l’inferno

*Canzone inedita*

1969

Uh la la

Maleducata

Solo noi

Cadillac

*Canzone inedita*

Angelo Blu / Stupidi ragazzi

Teatro e cinema

Domenica

Amore mi

Bvlgari

Me ne frego

Penelope

LATTE +

*Canzone inedita*

Banda Kawasaki RMX

Amore disperato

*Canzone inedita*

Cenerentola

Ora e per sempre

Lost for life

Roma

*Canzone inedita*

Rolls Royce

Marilù

Che sarà

*Canzone inedita*

Alessandro Magno

Scelgo le stelle

*Canzone inedita*

16 Marzo

La bella e la bestia

C’est la vie

Biglietti Achille Lauro a Roma, 7 ottobre

Non sono più disponibili biglietti per la data di Achille Lauro al Palazzo dello Sport a Roma. Il concerto di lunedì 7 ottobre è sold out.

Il live inizierà alle 21.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

In Auto:

Il Palazzo dello Sport si trova nel quartiere EUR di Roma, in Piazzale dello Sport, 1. Segui queste indicazioni:

Da Roma centro: Prendi la via Cristoforo Colombo in direzione EUR. Segui la strada principale fino all’incrocio con Viale dell’Agricoltura, poisvolta a sinistra per arrivare in Piazzale dello Sport.

Da fuori Roma (da GRA – Grande Raccordo Anulare): Se arrivi dall’autostrada o dal GRA, prendi l’uscita 26 in direzione Roma EUR. Continua su via Cristoforo Colombo, seguendo le indicazioni per il Palazzo dello Sport.

Parcheggi:

C’è un’ampia area parcheggio intorno al Palazzo dello Sport, ma durante eventi importanti può essere utile arrivare in anticipo per trovare posto.

Con i Mezzi Pubblici:

Metro:

Prendi la Metro B (linea blu) e scendi alla fermata EUR Palasport. Da lì, il Palazzo dello Sport si trova a circa 5 minuti a piedi.

Bus:

Diversi autobus servono la zona EUR. Le linee più comuni sono:

Linea 070: Che collega la zona di Ostia con l’EUR.

Linea 777 e Linea 780: Da diverse zone di Roma raggiungono la fermata “Palasport”.

Tram e Treni: Il collegamento ferroviario più vicino è la stazione Roma Trastevere, da cui puoi prendere la Metro B fino alla fermata EUR Palasport.