Da quando non ho smesso di amarti di Martina: testo e significato, ascolta la canzone e guarda il video

Da quando non ho smesso di amarti è il primo inedito presentato da Martina, allieva di Amici 23, nel corso della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Da quando non ho smesso di amarti è una canzone scritta da un’artista molto nota ai telespettatori di Amici, Giordana Angi, e da Antonio Iammarino che l’ha prodotta insieme a Cesare Chiodo. Martina, cantante che fa parte della squadra di Anna Pettinelli, prenderà parte alla fase serale di quest’edizione di Amici che avrà inizio il prossimo 16 marzo e che andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Ciao

Come va?

Questa cosa sempre nuova

Sempre uguale

Se ti vedo. Ciao

Credevo di

Trovarti un po’ cambiato

Sentirmi un po’ più forte

Da dove vengo io?

Da dove vieni tu? Sta piovendo forte

Adesso è tardi

Allora ciao. E ci penso

Con le lacrime in tasca

Che mi manca la tua faccia

E vado a casa. E ancora va così

Da quando non ho smesso di amarti

Da quando guardo quella stella

Che vorrei cadesse

Ma non cade mai. E ancora va così

Da quando non ho smesso di amarti

Da quando dico che è finita

Ma mi prendo in giro

E non finisce mai. Si chiama distrazione

Il meglio che ho imparato

Per sopravvivere. Che poi

Sai cos’è?

Che mi riporti sempre

Dove non vorrei tornare.

Ma dove andavo io?

E dove andavi tu? Sotto quella pioggia

Ti avrei scelto un’altra volta

Ma ci penso

Che l’amore è restare

E servono due visionari

Per continuare. E ancora va così

Da quando non ho smesso di amarti

Da quando guardo quella stella

Che vorrei cadesse

Ma non cade mai. E ancora va così

Da quando non ho smesso di amarti

Da quando dico che è finita

Ma mi prendo in giro

E non finisce mai. Si chiama convinzione

Il meglio che ho imparato

Per sopravvivere. Da quando non ho smesso di amarti. Ciao

Come va?

Questa cosa sempre nuova

Sempre uguale

Se ti vedo.

Il significato della canzone Da quando non ho smesso di amarti

Il testo della canzone racconta l’incontro tra due persone che hanno vissuto una storia insieme. La protagonista della canzone prova sempre le stesse sensazioni quando rivede la persona che ha amato:

Ciao

come va?

questa cosa sempre nuova

sempre uguale

se ti vedo.

Per la protagonista della canzone, la storia in questione non è mai realmente finita e spera sempre che possa ricominciare:

E ancora va così

da quando non ho smesso di amarti

da quando guardo quella stella

che vorrei cadesse

ma non cade mai.

Per sopravvivere alla fine di questa storia, la protagonista del brano si convince che il sentimento è finito quando in realtà non è così:

Da quando dico che è finita

ma mi prendo in giro

e non finisce mai

si chiama convinzione

il meglio che ho imparato

per sopravvivere.