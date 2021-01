La canzone nostra è un singolo di MACE, in collaborazione con BLANCO e Salmo, secondo estratto dall’album OBE.

L’uscita della canzone è stata anticipata da un post su Instagram di Salmo, pubblicato il 27 dicembre 2020, avente come descrizione:

8 gennaio! 🔊

Un annuncio che faceva presagire l’imminente pubblicazione di un suo brano o di un suo featuring. E il 5 gennaio 2021 è arrivata al conferma con l’annuncio ufficiale della collaborazione. In queste ore, è stato rilasciato il video ufficiale che è già schizzato in vetta alle tendenze musicali delle clip più viste su YouTube.

Si canta dell’assenza dell’amata, tra momenti di sconforto e di frustrazione (“È da ieri che sto in piedi col mio whisky

E non mi vedi tra i problemi che ti crei”), in un bilico tra morire e impazzire al ricordo dell’altra.

Qui potete vedere il video, a seguire il testo della canzone.

[Intro: BLANCO]

Il tuo palazzo sembra una città tra le urla

Non sento più la tua aggressività che mi culla

È da ieri che sto in piedi col mio whisky

E non mi vedi tra i problemi che ti crei

[Ritornello: BLANCO]

Sono sotto la pioggia

Come la prima volta

A cantarti “Nel blu dipinto di blu”

Era la canzone nostra

[Strofa 1: BLANCO]

E sono in bilico fra impazzire e morire

Perché lo sai che finirò

Con un vento fortissimo, tra scappare o restare

Io cederò, io cederò

Sotto il freddo dall’alba al tramonto

E poi finisco a contare, a contare, a contare per te

[Pre-Ritornello 1: BLANCO]

Il tuo palazzo sembra una città tra le urla

Non sento più la tua aggressività che mi culla

[Ritornello: BLANCO]

Sono sotto la pioggia

Come la prima volta

A cantarti “Nel blu dipinto di blu”

Era la canzone nostra

Sono sotto la pioggia

Comе la prima volta

A cantarti “Nel blu dipinto di blu”

Era la canzone nostra

[Strofa 2: Salmo]

Ehi, da quando non ti sento (Oh)

Dormo fuori con il frеddo (Oh)

L’amore è come un atto violento

Se vivo è perché brucia dentro, ehi

Sto contando mille passi

Sperando che la pioggia non passi mai (Ehi)

Ma ho un solo cuore per gli attacchi

E tu ci cammini sopra con i tacchi

E, sai, il dolore uccide, sono incline a soffrire

Quando senti che è la fine, ciò che unisce è più sottile

Vedi che il filo si spezza

Diventa una gara ma in stato di ebrezza (Yo)

Meglio restare coi piedi per terra

Non siamo all’altezza, ehi (Uoh)

[Pre-Ritornello 2: Salmo]

Sono in bilico, dovrei lasciarmi andare giù

Dovrei provare il brivido, passa e non ci sono più per te

[Ritornello: BLANCO]

Sono sotto la pioggia

Come la prima volta

A cantarti “Nel blu dipinto di blu”

Era la canzone nostra

Sono sotto la pioggia

Come la prima volta

A cantarti “Nel blu dipinto di blu”

Era la canzone nostra