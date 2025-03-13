Traduzione in italiano, testo e significato di “Still Bad” di Lizzo, un pezzo groovy e pieno di grinta che trasforma la sofferenza in autocelebrazione

Lizzo è tornata con una seconda nuova canzone dell’anno, la disco-tinged Still Bad. Il brano segue il singolo precedente Love In Real Life, che ha segnato il suo ritorno musicale dopo il contributo alla colonna sonora di Barbie nel 2023. È il secondo assaggio del suo prossimo quinto album in studio, che però non ha ancora una data di uscita ufficiale.

La canzone vede Lizzo risorgere dalle ceneri dopo la fine di una relazione. Per la produzione del brano, Lizzo ha reclutato i suoi collaboratori abituali Ricky Reed e Blake Slatkin, creando un sound raffinato, con il basso in primo piano e un ritmo decisamente groovy.

L’ultimo album è stato Special del 2022, trainato dal successo del singolo vincitore di un Grammy About Damn Time. Nel frattempo, i due nuovi brani segnano il suo ritorno dopo essere stata citata in giudizio in due cause per molestie nel 2023. In passato aveva minacciato di lasciare la musica e successivamente annunciato di volersi prendere un “anno sabbatico”, ma ora, con Love in Real Life e Still Bad, il suo prossimo progetto discografico sembra sempre più vicino.

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Il testo di Still Bad di Lizzo

Leggi il testo di Still Bad di Lizzo.

I’m ‘bout to throw my phone away

Can’t let my girls know, groovin’, fuckin’ with my day

He act like he can’t be replaced, okay

Well, he gon’ hate to see me leave but love to watch me walk away He knocked me down

Thought I’d never get my fine ass off the ground, oh-oh

But I’m ready now

Feelin’ crazy lately, baby, let’s go out I don’t need him, I need a drink

Let’s turn this pain into some champagne, baby

Like cheers, bitch, it’s been a day

Might take that last light out to Vegas, what y’all think? (Okay)

I don’t need him, I need a drink

I don’t know why life is so fucked up lately

But after everything

I’m still surviving and I’m still bad, baby

So, bitch I can’t complain I’m still bad, babe

Plot twist, I’m doing great (Woo)

I make that been through shit look sеxy, anyway (Yeah, girl)

I don’t need him, I need to throw ass in a minute

Break fast with my bitchеs

Real love, real life, damn, I’ve been missing He knocked me down (Ooh-ooh)

I thought I’d never get my fine ass off the ground, oh-oh

But I’m ready now (Ooh-ooh)

Feeling crazy lately, baby, let’s go out, ooh I don’t need him, I need a drink

Let’s turn this pain into some champagne, baby

Like cheers, bitch, it’s been a day

Might take that last light out to Vegas, what y’all think? (Okay)

I don’t need him, I need a drink

I don’t know why life is so fucked up lately

But after everything

I’m still surviving and I’m still bad, baby

So, bitch I can’t complain I’m still bad, babe

Who’s bad? (I’m still bad, babe) Don’t stop, get it, get it

She bad, in the building

Still bad, don’t forget it (I’m still bad, babe)

Don’t stop, get it, get it

She bad, in the building

Still bad, don’t forget it I don’t need him, I need a drink (I need a drink, ooh)

Let’s turn this pain into some champagne, baby

Like cheers, bitch, it’s been a day (Ooh, been a day)

Might take that last light out to Vegas, what y’all think? (Okay)

I don’t need him, I need a drink

I don’t know why life is so fucked up lately (Hey)

But after everything

I’m still surviving and I’m still bad, baby

So, bitch I can’t complain Still bad di Lizzo, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione di Still Bad di Lizzo.

Sto per buttare via il telefono

Non posso farlo sapere alle mie ragazze, mi rovina la giornata mentre sto ballando

Lui si comporta come se non potesse essere rimpiazzato, okay

Beh, gli dispiacerà vedermi andare via, ma amerà guardarmi mentre me ne vado Mi ha buttata giù

Pensavo che non mi sarei mai più rialzata con questo bel sedere, oh-oh

Ma ora sono pronta

Mi sento fuori di testa ultimamente, baby, usciamo Non mi serve lui, mi serve un drink

Trasformiamo questo dolore in champagne, baby

Tipo “salute, stronza, che giornata”

Potrei prendere l’ultimo volo per Vegas, che ne dite? (Okay)

Non mi serve lui, mi serve un drink

Non so perché la vita sia così incasinata ultimamente

Ma dopo tutto

Sono ancora qui, e sono ancora una figa, baby

Quindi, stronza, non posso lamentarmi Sono ancora una figa, baby

Colpo di scena: sto da dio (Woo)

Faccio sembrare sexy anche la merda che ho passato (Yeah, girl)

Non mi serve lui, ho bisogno di scuotere il culo tra un po’

Fare colazione con le mie ragazze

Amore vero, vita vera, cazzo, mi mancava Mi ha buttata giù (Ooh-ooh)

Pensavo che non mi sarei mai più rialzata con questo bel sedere, oh-oh

Ma ora sono pronta (Ooh-ooh)

Mi sento fuori di testa ultimamente, baby, usciamo, ooh Non mi serve lui, mi serve un drink

Trasformiamo questo dolore in champagne, baby

Tipo “salute, stronza, che giornata”

Potrei prendere l’ultimo volo per Vegas, che ne dite? (Okay)

Non mi serve lui, mi serve un drink

Non so perché la vita sia così incasinata ultimamente

Ma dopo tutto

Sono ancora qui, e sono ancora una figa, baby

Quindi, stronza, non posso lamentarmi Sono ancora una figa, baby

Chi è la più figa? (Sono ancora una figa, baby) Non fermarti, prendilo, prendilo

Lei è una bomba, è qui dentro

Ancora una figa, non dimenticarlo (Sono ancora una figa, baby)

Non fermarti, prendilo, prendilo

Lei è una bomba, è qui dentro

Ancora una figa, non dimenticarlo Non mi serve lui, mi serve un drink (Mi serve un drink, ooh)

Trasformiamo questo dolore in champagne, baby

Tipo “salute, stronza, che giornata” (Ooh, che giornata)

Potrei prendere l’ultimo volo per Vegas, che ne dite? (Okay)

Non mi serve lui, mi serve un drink

Non so perché la vita sia così incasinata ultimamente (Hey)

Ma dopo tutto

Sono ancora qui, e sono ancora una figa, baby

Quindi, stronza, non posso lamentarmi

Il significato della canzone Still Bad di Lizzo

La canzone “Still Bad” di Lizzo è un inno alla rinascita e all’empowerment dopo una rottura. La canzone racconta il momento in cui si supera la fine di una relazione tossica e si riscopre la propria forza e autostima.

All’inizio del brano, Lizzo si sente ancora scossa dalla fine della storia, tanto da voler buttare via il telefono per non far sapere alle sue amiche come sta davvero: “Can’t let my girls know, groovin’, fuckin’ with my day“. Tuttavia, con il passare del tempo, si rende conto che non ha bisogno di lui, ma piuttosto di un drink e di una serata fuori per divertirsi: “I don’t need him, I need a drink / Let’s turn this pain into some champagne, baby“.

La cantante sottolinea la sua capacità di rialzarsi anche dopo essere stata ferita: “He knocked me down / Thought I’d never get my fine ass off the ground“. Ma invece di lasciarsi abbattere, si riprende con stile e sicurezza, trasformando il dolore in una celebrazione della propria indipendenza.

Nel ritornello e nei versi successivi, Lizzo sfoggia la sua tipica attitudine sicura e ironica, affermando che, nonostante tutto, è ancora una “bad bitch”: “I‘m still bad, baby / So, bitch I can’t complain“. La canzone si conclude con un’esplosione di energia e voglia di vivere, ribadendo che lei è ancora la stessa donna forte e attraente di sempre.

In sintesi, Still Bad è un pezzo groovy e pieno di grinta che trasforma la sofferenza in autocelebrazione. È un messaggio chiaro: nessuna delusione sentimentale può spegnere la luce di una donna sicura di sé.