Still Bad, Lizzo: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di “Still Bad” di Lizzo, un pezzo groovy e pieno di grinta che trasforma la sofferenza in autocelebrazione
Lizzo è tornata con una seconda nuova canzone dell’anno, la disco-tinged Still Bad. Il brano segue il singolo precedente Love In Real Life, che ha segnato il suo ritorno musicale dopo il contributo alla colonna sonora di Barbie nel 2023. È il secondo assaggio del suo prossimo quinto album in studio, che però non ha ancora una data di uscita ufficiale.
La canzone vede Lizzo risorgere dalle ceneri dopo la fine di una relazione. Per la produzione del brano, Lizzo ha reclutato i suoi collaboratori abituali Ricky Reed e Blake Slatkin, creando un sound raffinato, con il basso in primo piano e un ritmo decisamente groovy.
L’ultimo album è stato Special del 2022, trainato dal successo del singolo vincitore di un Grammy About Damn Time. Nel frattempo, i due nuovi brani segnano il suo ritorno dopo essere stata citata in giudizio in due cause per molestie nel 2023. In passato aveva minacciato di lasciare la musica e successivamente annunciato di volersi prendere un “anno sabbatico”, ma ora, con Love in Real Life e Still Bad, il suo prossimo progetto discografico sembra sempre più vicino.
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Il testo di Still Bad di Lizzo
Leggi il testo di Still Bad di Lizzo.
I’m ‘bout to throw my phone away
Can’t let my girls know, groovin’, fuckin’ with my day
He act like he can’t be replaced, okay
Well, he gon’ hate to see me leave but love to watch me walk away
He knocked me down
Thought I’d never get my fine ass off the ground, oh-oh
But I’m ready now
Feelin’ crazy lately, baby, let’s go out
I don’t need him, I need a drink
Let’s turn this pain into some champagne, baby
Like cheers, bitch, it’s been a day
Might take that last light out to Vegas, what y’all think? (Okay)
I don’t need him, I need a drink
I don’t know why life is so fucked up lately
But after everything
I’m still surviving and I’m still bad, baby
So, bitch I can’t complain
I’m still bad, babe
Plot twist, I’m doing great (Woo)
I make that been through shit look sеxy, anyway (Yeah, girl)
I don’t need him, I need to throw ass in a minute
Break fast with my bitchеs
Real love, real life, damn, I’ve been missing
He knocked me down (Ooh-ooh)
I thought I’d never get my fine ass off the ground, oh-oh
But I’m ready now (Ooh-ooh)
Feeling crazy lately, baby, let’s go out, ooh
I don’t need him, I need a drink
Let’s turn this pain into some champagne, baby
Like cheers, bitch, it’s been a day
Might take that last light out to Vegas, what y’all think? (Okay)
I don’t need him, I need a drink
I don’t know why life is so fucked up lately
But after everything
I’m still surviving and I’m still bad, baby
So, bitch I can’t complain
I’m still bad, babe
Who’s bad? (I’m still bad, babe)
Don’t stop, get it, get it
She bad, in the building
Still bad, don’t forget it (I’m still bad, babe)
Don’t stop, get it, get it
She bad, in the building
Still bad, don’t forget it
I don’t need him, I need a drink (I need a drink, ooh)
Let’s turn this pain into some champagne, baby
Like cheers, bitch, it’s been a day (Ooh, been a day)
Might take that last light out to Vegas, what y’all think? (Okay)
I don’t need him, I need a drink
I don’t know why life is so fucked up lately (Hey)
But after everything
I’m still surviving and I’m still bad, baby
So, bitch I can’t complain
Still bad di Lizzo, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione di Still Bad di Lizzo.
Sto per buttare via il telefono
Non posso farlo sapere alle mie ragazze, mi rovina la giornata mentre sto ballando
Lui si comporta come se non potesse essere rimpiazzato, okay
Beh, gli dispiacerà vedermi andare via, ma amerà guardarmi mentre me ne vado
Mi ha buttata giù
Pensavo che non mi sarei mai più rialzata con questo bel sedere, oh-oh
Ma ora sono pronta
Mi sento fuori di testa ultimamente, baby, usciamo
Non mi serve lui, mi serve un drink
Trasformiamo questo dolore in champagne, baby
Tipo “salute, stronza, che giornata”
Potrei prendere l’ultimo volo per Vegas, che ne dite? (Okay)
Non mi serve lui, mi serve un drink
Non so perché la vita sia così incasinata ultimamente
Ma dopo tutto
Sono ancora qui, e sono ancora una figa, baby
Quindi, stronza, non posso lamentarmi
Sono ancora una figa, baby
Colpo di scena: sto da dio (Woo)
Faccio sembrare sexy anche la merda che ho passato (Yeah, girl)
Non mi serve lui, ho bisogno di scuotere il culo tra un po’
Fare colazione con le mie ragazze
Amore vero, vita vera, cazzo, mi mancava
Mi ha buttata giù (Ooh-ooh)
Pensavo che non mi sarei mai più rialzata con questo bel sedere, oh-oh
Ma ora sono pronta (Ooh-ooh)
Mi sento fuori di testa ultimamente, baby, usciamo, ooh
Non mi serve lui, mi serve un drink
Trasformiamo questo dolore in champagne, baby
Tipo “salute, stronza, che giornata”
Potrei prendere l’ultimo volo per Vegas, che ne dite? (Okay)
Non mi serve lui, mi serve un drink
Non so perché la vita sia così incasinata ultimamente
Ma dopo tutto
Sono ancora qui, e sono ancora una figa, baby
Quindi, stronza, non posso lamentarmi
Sono ancora una figa, baby
Chi è la più figa? (Sono ancora una figa, baby)
Non fermarti, prendilo, prendilo
Lei è una bomba, è qui dentro
Ancora una figa, non dimenticarlo (Sono ancora una figa, baby)
Non fermarti, prendilo, prendilo
Lei è una bomba, è qui dentro
Ancora una figa, non dimenticarlo
Non mi serve lui, mi serve un drink (Mi serve un drink, ooh)
Trasformiamo questo dolore in champagne, baby
Tipo “salute, stronza, che giornata” (Ooh, che giornata)
Potrei prendere l’ultimo volo per Vegas, che ne dite? (Okay)
Non mi serve lui, mi serve un drink
Non so perché la vita sia così incasinata ultimamente (Hey)
Ma dopo tutto
Sono ancora qui, e sono ancora una figa, baby
Quindi, stronza, non posso lamentarmi
Il significato della canzone Still Bad di Lizzo
La canzone “Still Bad” di Lizzo è un inno alla rinascita e all’empowerment dopo una rottura. La canzone racconta il momento in cui si supera la fine di una relazione tossica e si riscopre la propria forza e autostima.
All’inizio del brano, Lizzo si sente ancora scossa dalla fine della storia, tanto da voler buttare via il telefono per non far sapere alle sue amiche come sta davvero: “Can’t let my girls know, groovin’, fuckin’ with my day“. Tuttavia, con il passare del tempo, si rende conto che non ha bisogno di lui, ma piuttosto di un drink e di una serata fuori per divertirsi: “I don’t need him, I need a drink / Let’s turn this pain into some champagne, baby“.
La cantante sottolinea la sua capacità di rialzarsi anche dopo essere stata ferita: “He knocked me down / Thought I’d never get my fine ass off the ground“. Ma invece di lasciarsi abbattere, si riprende con stile e sicurezza, trasformando il dolore in una celebrazione della propria indipendenza.
Nel ritornello e nei versi successivi, Lizzo sfoggia la sua tipica attitudine sicura e ironica, affermando che, nonostante tutto, è ancora una “bad bitch”: “I‘m still bad, baby / So, bitch I can’t complain“. La canzone si conclude con un’esplosione di energia e voglia di vivere, ribadendo che lei è ancora la stessa donna forte e attraente di sempre.
In sintesi, Still Bad è un pezzo groovy e pieno di grinta che trasforma la sofferenza in autocelebrazione. È un messaggio chiaro: nessuna delusione sentimentale può spegnere la luce di una donna sicura di sé.