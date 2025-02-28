Love in real life, Lizzo: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di “Love in real life” di Lizzo, sulla voglia di libertà che si unisce al bisogno di affetto e appartenenza
Dando il via ad una nuova era, Lizzo è tornata con brano inedito dal titolo “Love In Real Life” (disponibile da ora su tutte le piattaforme di streaming) in uscita su etichetta Nice Life Recording Company/Atlantic Records. Si tratta del suo primo singolo da solista dopo tre anni dal 2022.
Inoltre questo singolo annuncia anche l’arrivo del suo quinto e uno dei più attesi album del 2025, Love In Real Life, in uscita quest’estate.
Con “Love In Real Life”, Lizzo si trova a fare il pieno di energia. Ancora una volta, l’artista si evolve in modo audace e si butta sul rock ‘n’ roll come mai prima d’ora. La morbida introduzione parlata del brano cede il passo ad una chitarra brillante e a un ritmo frizzante, illuminato dalla sua voce immediatamente riconoscibile. Il ritmo aumenta, il riffing selvaggio e il groove boogie down sottolineano un ritornello sfrenato e innegabile, mentre lei lancia un invito civettuolo: “Baby come over here, I need love in real life”. Il video evoca questa energia e la porta ad un altro livello.
CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI “LOVE IN REAL LIFE” DI LIZZO.
Il testo di Love in real life di Lizzo
Leggi il testo di “Love in real life” di Lizzo.
Wipe my eyes, comb my hair
There’s a lot of shit out there, and I feel safer in my bathroom
Close the door, hit ignore
All she really wants to know is if I’m really ‘bout to go downtown
Tonight (Ooh)
I might make an appearance since I look this fine
And plus, it’s been a while
Tonight (Ooh)
Tequila, do your job, girl, help me change my mind
How many shots this time? (One, two, three, four)
Hey, ho, hey, ho
Give me something with a little tempo
Hey, ho, hey, ho
Give me something I can throw it back for
By the end of the world, by the еnd of the night
Baby, come over hеre, I need love in real life (Ow)
[Post-Chorus]
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
Come over here
I need love in real life
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
Flashing lights, I’m so hot
This is better than I thought, am I dancing like a thot?
I needed this, just to see
People searching just like me, it restores my faith in humanity
Tonight (Ooh)
I’m making an appearance since I look this fine
And it’s been a while
Tonight (Ooh)
Tequila, do your job, girl, give me salt and lime
To help me fix my life (One, two, three, four)
Hey, ho, hey, ho
Give me something with a little tempo
Hey, ho, hey, ho
Give me something I can throw it back for
By the end of the world, by the end of the night
Baby, come over here, I need love in real life (Ow)
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
Gimme that (Ow)
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
I need to get out of bed, I need love in real life
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
It’s only rock ‘n’ roll, you know I got soul
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
By the end of the world, by the end of the night
Baby, get over here
Love in real life di Lizzo, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di “Love in real life” di Lizzo.
Asciugo gli occhi, mi pettino
C’è un sacco di merda là fuori, e mi sento più al sicuro nel mio bagno
Chiudo la porta, ignoro i messaggi
Tutto quello che lei vuole sapere è se ho davvero intenzione di andare in centro
Stanotte (Ooh)
Potrei fare un’apparizione visto che sono così figa
E poi, è passato un po’ di tempo
Stanotte (Ooh)
Tequila, fai il tuo lavoro, ragazza, aiutami a cambiare idea
Quanti shot ci vogliono stavolta? (Uno, due, tre, quattro)
Hey, ho, hey, ho
Dammi qualcosa con un po’ di ritmo
Hey, ho, hey, ho
Dammi qualcosa per cui possa scatenarmi
Alla fine del mondo, alla fine della notte
Baby, vieni qui, ho bisogno di amore nella vita reale (Ow)
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
Vieni qui
Ho bisogno di amore nella vita reale
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
Luci che lampeggiano, sono così su di giri
È meglio di quanto pensassi, sto ballando come una ragazza sfrenata?
Ne avevo bisogno, solo per vedere
Persone che cercano qualcosa proprio come me, mi fa riacquistare fiducia nell’umanità
Stanotte (Ooh)
Faccio la mia comparsa visto che sono così figa
Ed è passato un po’ di tempo
Stanotte (Ooh)
Tequila, fai il tuo lavoro, ragazza, dammi sale e lime
Per aiutarmi a rimettere insieme la mia vita (Uno, due, tre, quattro)
Hey, ho, hey, ho
Dammi qualcosa con un po’ di ritmo
Hey, ho, hey, ho
Dammi qualcosa per cui possa scatenarmi
Alla fine del mondo, alla fine della notte
Baby, vieni qui, ho bisogno di amore nella vita reale (Ow)
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
Dammi quello (Ow)
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
Devo alzarmi dal letto, ho bisogno di amore nella vita reale
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
È solo rock ‘n’ roll, lo sai che ho l’anima
That, gimme, gimme that, gimme, gimme that
Alla fine del mondo, alla fine della notte
Baby, vieni qui
Il significato della canzone Love in real life di Lizzo
Il testo parla di una persona che cerca di distrarsi e ritrovare un po’ di leggerezza dopo un periodo difficile. La protagonista si sente sopraffatta dal mondo esterno e trova rifugio nella solitudine del suo bagno, lontana da tutto. Tuttavia, decide di uscire e concedersi una serata fuori, incoraggiata anche dall’effetto dell’alcol (“Tequila, do your job”), nella speranza di cambiare umore.
C’è un contrasto tra il desiderio di evasione e il bisogno di connessioni reali: mentre si lascia andare alla musica e al divertimento (“Give me something I can throw it back for”), ammette di avere bisogno di amore vero, non solo di momenti effimeri (“I need love in real life”). Alla fine, il brano esprime sia la voglia di libertà e spensieratezza, sia il sottotesto di una ricerca più profonda di affetto e appartenenza.