Traduzione in italiano, testo e significato di “Love in real life” di Lizzo, sulla voglia di libertà che si unisce al bisogno di affetto e appartenenza

Dando il via ad una nuova era, Lizzo è tornata con brano inedito dal titolo “Love In Real Life” (disponibile da ora su tutte le piattaforme di streaming) in uscita su etichetta Nice Life Recording Company/Atlantic Records. Si tratta del suo primo singolo da solista dopo tre anni dal 2022.

Inoltre questo singolo annuncia anche l’arrivo del suo quinto e uno dei più attesi album del 2025, Love In Real Life, in uscita quest’estate.

Con “Love In Real Life”, Lizzo si trova a fare il pieno di energia. Ancora una volta, l’artista si evolve in modo audace e si butta sul rock ‘n’ roll come mai prima d’ora. La morbida introduzione parlata del brano cede il passo ad una chitarra brillante e a un ritmo frizzante, illuminato dalla sua voce immediatamente riconoscibile. Il ritmo aumenta, il riffing selvaggio e il groove boogie down sottolineano un ritornello sfrenato e innegabile, mentre lei lancia un invito civettuolo: “Baby come over here, I need love in real life”. Il video evoca questa energia e la porta ad un altro livello.

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Il testo di Love in real life di Lizzo

Leggi il testo di “Love in real life” di Lizzo.

Wipe my eyes, comb my hair

There’s a lot of shit out there, and I feel safer in my bathroom

Close the door, hit ignore

All she really wants to know is if I’m really ‘bout to go downtown Tonight (Ooh)

I might make an appearance since I look this fine

And plus, it’s been a while

Tonight (Ooh)

Tequila, do your job, girl, help me change my mind

How many shots this time? (One, two, three, four) Hey, ho, hey, ho

Give me something with a little tempo

Hey, ho, hey, ho

Give me something I can throw it back for

By the end of the world, by the еnd of the night

Baby, come over hеre, I need love in real life (Ow) [Post-Chorus]

That, gimme, gimme that, gimme, gimme that

Come over here

I need love in real life

That, gimme, gimme that, gimme, gimme that Flashing lights, I’m so hot

This is better than I thought, am I dancing like a thot?

I needed this, just to see

People searching just like me, it restores my faith in humanity Tonight (Ooh)

I’m making an appearance since I look this fine

And it’s been a while

Tonight (Ooh)

Tequila, do your job, girl, give me salt and lime

To help me fix my life (One, two, three, four) Hey, ho, hey, ho

Give me something with a little tempo

Hey, ho, hey, ho

Give me something I can throw it back for

By the end of the world, by the end of the night

Baby, come over here, I need love in real life (Ow) That, gimme, gimme that, gimme, gimme that

Gimme that (Ow)

That, gimme, gimme that, gimme, gimme that I need to get out of bed, I need love in real life

That, gimme, gimme that, gimme, gimme that

It’s only rock ‘n’ roll, you know I got soul

That, gimme, gimme that, gimme, gimme that

By the end of the world, by the end of the night

Baby, get over here

Love in real life di Lizzo, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di “Love in real life” di Lizzo.

Asciugo gli occhi, mi pettino

C’è un sacco di merda là fuori, e mi sento più al sicuro nel mio bagno

Chiudo la porta, ignoro i messaggi

Tutto quello che lei vuole sapere è se ho davvero intenzione di andare in centro Stanotte (Ooh)

Potrei fare un’apparizione visto che sono così figa

E poi, è passato un po’ di tempo

Stanotte (Ooh)

Tequila, fai il tuo lavoro, ragazza, aiutami a cambiare idea

Quanti shot ci vogliono stavolta? (Uno, due, tre, quattro) Hey, ho, hey, ho

Dammi qualcosa con un po’ di ritmo

Hey, ho, hey, ho

Dammi qualcosa per cui possa scatenarmi

Alla fine del mondo, alla fine della notte

Baby, vieni qui, ho bisogno di amore nella vita reale (Ow) That, gimme, gimme that, gimme, gimme that

Vieni qui

Ho bisogno di amore nella vita reale

That, gimme, gimme that, gimme, gimme that Luci che lampeggiano, sono così su di giri

È meglio di quanto pensassi, sto ballando come una ragazza sfrenata?

Ne avevo bisogno, solo per vedere

Persone che cercano qualcosa proprio come me, mi fa riacquistare fiducia nell’umanità Stanotte (Ooh)

Faccio la mia comparsa visto che sono così figa

Ed è passato un po’ di tempo

Stanotte (Ooh)

Tequila, fai il tuo lavoro, ragazza, dammi sale e lime

Per aiutarmi a rimettere insieme la mia vita (Uno, due, tre, quattro) Hey, ho, hey, ho

Dammi qualcosa con un po’ di ritmo

Hey, ho, hey, ho

Dammi qualcosa per cui possa scatenarmi

Alla fine del mondo, alla fine della notte

Baby, vieni qui, ho bisogno di amore nella vita reale (Ow) That, gimme, gimme that, gimme, gimme that

Dammi quello (Ow)

That, gimme, gimme that, gimme, gimme that Devo alzarmi dal letto, ho bisogno di amore nella vita reale

That, gimme, gimme that, gimme, gimme that

È solo rock ‘n’ roll, lo sai che ho l’anima

That, gimme, gimme that, gimme, gimme that

Alla fine del mondo, alla fine della notte

Baby, vieni qui

Il significato della canzone Love in real life di Lizzo

Il testo parla di una persona che cerca di distrarsi e ritrovare un po’ di leggerezza dopo un periodo difficile. La protagonista si sente sopraffatta dal mondo esterno e trova rifugio nella solitudine del suo bagno, lontana da tutto. Tuttavia, decide di uscire e concedersi una serata fuori, incoraggiata anche dall’effetto dell’alcol (“Tequila, do your job”), nella speranza di cambiare umore.

C’è un contrasto tra il desiderio di evasione e il bisogno di connessioni reali: mentre si lascia andare alla musica e al divertimento (“Give me something I can throw it back for”), ammette di avere bisogno di amore vero, non solo di momenti effimeri (“I need love in real life”). Alla fine, il brano esprime sia la voglia di libertà e spensieratezza, sia il sottotesto di una ricerca più profonda di affetto e appartenenza.