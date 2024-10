Visionario è una canzone di Lele Blade con il featuring di Guè tratta dall’album “Con i miei occhi“, disponibile da venerdì 24 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo, traduzione in italiano e significato della canzone, prodotto da Yung Snapp & Dele.

Il testo di Visionario

Ecco il testo di Visionario di Lele Blade e Guè.

De-De-De-Dele from the south side

Young Snapp made another hit

Yeah ‘Sta vita ggià l’immaginavo, so’ nu visionario

So ‘a ddefinizione ‘e “sacrificio” ‘ncopp’ô dizionario (Uh, uh)

Yeah, tu faje na vita fatta ‘e “se”, condizionale

Quanno ‘a fotto, ‘a voglio guardà ‘nfaccia, ‘a metto a missionario (Yeah)

Dry gin, stongo cu duje strippers dint’ô back

Vivo ‘int’a nu film e chesta è ‘a soundtrack

So’ partuto ‘a zero, step by step

Muove ‘o culo like that (Like that)

Sbattelo forte, voglio sentí “clap, clap, clap, clap”

Mille e cinche ‘e sneakers Louis Vuitton, nn”e metto nemmеno

Yeah, yeah, yeah, yеah

Mille e cincuciento culpe a raffica ‘e nu Thompson

Sto fumanno forte, cchiù high d”o buco ‘e ll’ozono

Acciaio e oro duje tone, tuone ‘ncapa, quiet storm

Nun parlà cu’mmé, contano ‘e fatte, ‘o riesto è cuntorno

E nn’t”a piglià, nun firmo cuntratte si ‘o cunto nun torna (Nah) Quando scengo c”a guagliona a fà shopping

Nun traseno ‘e buste ‘int’ô cuofono ‘e ‘stu GTI

‘Sti tipe giuro che ‘e cuntrollo c”o joystick

Fin’â casa, Just Eat, arrivano addò stongo i’

Che guaio, che noia

Tengo troppi femmene ‘ncuollo

So’ circondato, che guaio

Tengo troppi serpiente attuorno (G-U-È) Abbiamo armi nei cruscotti (Rrah)

Shottiamo, tu screenshotti (Ah)

Merce nel pacchetto dei biscotti (Uff)

Pugnali nelle scarpe come Cesare Paciotti (Yeah)

Sai già chi è il milionario, bitch, non serve Gerry Scotti (Ahahah)

Siamo la famiglia come SLF (Yeah)

Schiaccio una tipa posh, poi gli faccio la pochette (Ss-ah)

In Italia flow Sinatra, tu chiamami “La Voce”

E, fra’, non è Chrome Hearts, ma su di te metto una croce (Okay)

Siamo fuori con i mezzi più pesanti

Peccatori, corrompiamo tutti i santi

La tua ho l’ho farcita come un dumpling

A ‘sto flow gli ho dato gli anabolizzanti

Bulletproof, Tortuga (Uff), Beluga, Livio Felluga (Ah)

Il mio stile è aspro, non sarò mai il suo sugar

La mia bih non ha Dior, ha una blade come Lele (Lele)

Cadi giù con le tue Off parallele (Ahahah) (Parallele) Quando scengo c”a guagliona a fà shopping

Nun traseno ‘e buste ‘int’ô cuofono ‘e ‘stu GTI

‘Sti tipe giuro che ‘e cuntrollo c”o joystick

Fin’â casa, Just Eat, arrivano addò stongo i’

Che guaio, che noia

Tengo troppi femmene ‘ncuollo

So’ circondato, che guaio

Tengo troppi serpiente attuorno

Visionario, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di Visionario di Lele Blade e Guè.

De-De-De-Dele dal lato sud

Young Snapp ha fatto un altro colpo

Yeah Questa vita già l’immaginavo, sono un visionario

Conosco la definizione di “sacrificio” nel dizionario (Uh, uh)

Yeah, tu fai una vita piena di “se”, condizionale

Quando lo faccio, voglio guardarla in faccia, la metto a missionario (Yeah)

Gin secco, sono con due spogliarelliste nel retro

Vivo come in un film e questa è la colonna sonora

Sono partito da zero, passo dopo passo

Muovi il sedere così (Così)

Sbattitelo forte, voglio sentire “clap, clap, clap, clap”

Millecinquecento euro di sneakers Louis Vuitton, e non le metto neanche

Yeah, yeah, yeah, yeah

Millecinquecento colpi a raffica da una Thompson

Sto fumando forte, più in alto del buco dell’ozono

Acciaio e oro due tonalità, tuoni in testa, quiet storm

Non parlare con me, contano i fatti, il resto è contorno

E non te la prendere, non firmo contratti se il conto non torna (Nah) Quando scendo con la ragazza per fare shopping

Non metto le buste nel bagagliaio di questa GTI

Giuro che controllo queste tipe con il joystick

Fino a casa, Just Eat, arrivano dove sono io

Che guaio, che noia

Ho troppe donne addosso

Sono circondato, che guaio

Ho troppi serpenti intorno (G-U-È) Abbiamo armi nei cruscotti (Rrah)

Spariamo, tu fai screenshot (Ah)

Merce nel pacchetto dei biscotti (Uff)

Pugnali nelle scarpe come Cesare Paciotti (Yeah)

Sai già chi è il milionario, ragazza, non serve Gerry Scotti (Ahahah)

Siamo la famiglia come SLF (Yeah)

Schiaccio una tipa posh, poi le faccio la pochette (Ss-ah)

In Italia, flow alla Sinatra, chiamami “La Voce”

E, fratello, non è Chrome Hearts, ma su di te metto una croce (Okay)

Siamo fuori con i mezzi più pesanti

Peccatori, corrompiamo tutti i santi

La tua l’ho farcita come un dumpling

A questo flow ho dato gli anabolizzanti

Bulletproof, Tortuga (Uff), Beluga, Livio Felluga (Ah)

Il mio stile è aspro, non sarò mai il suo sugar

La mia ragazza non ha Dior, ha una lama come Lele (Lele)

Cadi giù con le tue Off parallele (Ahahah) (Parallele) Quando scendo con la ragazza per fare shopping

Non metto le buste nel bagagliaio di questa GTI

Giuro che controllo queste tipe con il joystick

Fino a casa, Just Eat, arrivano dove sono io

Che guaio, che noia

Ho troppe donne addosso

Sono circondato, che guaio

Ho troppi serpenti intorno

Il significato della canzone Visionario

Questo brano racconta la vita di un protagonista sicuro di sé, che descrive la sua ascesa, il suo stile di vita lussuoso e la sfida alle convenzioni. Dall’inizio si presenta come un “visionario” che ha sempre immaginato questa vita e conosce bene il “sacrificio” necessario per ottenerla. Riconosce che mentre altri vivono una vita al condizionale – “fatta ‘e ‘se'” – lui agisce con determinazione e senza esitazioni, guardando in faccia le situazioni.

Nel testo emerge anche un ritratto edonistico e lussuoso: circondato da spogliarelliste e con accessori di marca costosi (“millecinquecento euro di sneakers Louis Vuitton”), vive come in un film e descrive tutto questo come la “soundtrack” della sua vita. Ogni passo è stato un “step by step,” una scalata che ora lo porta a vivere al massimo.

La vita del protagonista è però anche piena di insidie. Parla di avere “troppi serpiente attuorno,” metafora che rappresenta le persone false o invidiose che cercano di ostacolarlo. Inoltre, il tema del pericolo e della forza è presente nei riferimenti a “armi nei cruscotti” e nelle immagini di lusso e potere, con cui trasmette la sua determinazione a non farsi sottomettere, neanche dagli aspetti negativi della fama.