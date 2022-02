“Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco?”. Parole de La Rappresentante di Lista, che con un tweet ha proposto un evento live per aiutare la popolazione ucraina in difficoltà a seguito dell’invasione da parte della Russia.

Il messaggio del gruppo siciliano non è rimasto inascoltato. All’appello hanno risposto numerosi colleghi di Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi. Tra loro due Giovani promossi a Campioni che hanno partecipato al Festival di Sanremo di quest’anno come Tananai (“Facciamolo“) e Matteo Romano (“Io ci sono“). Non è mancato nemmeno l’apporto di Francesca Michielin, vista quest’anno negli inediti panni di direttrice d’orchestra per Emma Marrone nel brano Ogni volta è così e dal 6 marzo conduttrice di Effetto Terra – Guida pratica per terrestri consapevoli dal 6 marzo su Sky Nature (“Count me in“).

Un altro habituè del Teatro Ariston come Noemi ha aderito alla proposta lanciata da La Rappresentante di Lista mettendo un cuore al tweet, con analogo procedimento seguito da Diodato, che ha vinto la kermesse canora nel 2020 con Fai rumore.

Mentre si cerca di capire se l’evento live sarà davvero concretizzato, all’appello ha risposto anche un politico, ovvero il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore, che ha messo a sua disposizione la città come location. Qualche giorno fa proprio lì Gianni Morandi aveva imbracciato la chitarra per cantare C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones nel corso di una manifestazione contro la guerra in Ucraina.

La Rappresentante di Lista, gruppo nato nel 2011 da un’idea di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ha debuttato al Festival di Sanremo 2021 con Amare, mentre quest’anno ha proposto la più radiofonica Ciao ciao, che ha scalato le classifiche e conquistato i social come Tik Tok. Il gruppo si è classificato alla settima posizione.