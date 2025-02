Eco, Joan Thiele: testo e significato della canzone di Sanremo 2025

Eco è la canzone di Joan Thiele portata in gara al Festival di Sanremo 2025 e con la produzione di Mace. Tra gli autori anche Federica Abbate, E. Triglia e S. Benussi oltre alla stessa interprete del pezzo.

Il testo di Eco di Joan Thiele

Leggi il testo della canzone Eco di Joan Thiele.

E ti giuro non ho più bisogno di fingere

Questa mia vita è il mio viaggio ed io

Traccio da sola le scelte che faccio

Ma se ci sei tu

Ho più coraggio

E ricordo quando eri bambino

E restavamo ore abbracciati nel letto

Per sentirci grandi e la musica poi ci baciava

Per farci sentire un po’ meno soli

Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

(Bang bang woo)

E ti giuro se il tempo è una linea che cambia

Sarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le cose

Ma se ci sei tu

Sì, resto calma

Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

E quando ti senti più fragile

Cambia la pelle

Equilibrio instabile

Fidati è meglio sbagliare che restare immobile

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

(Bang bang woo)

Il significato della canzone Eco di Joan Thiele

“Eco” di Joan Thiele è una canzone che parla di crescita, identità e del legame indissolubile con una persona cara, probabilmente un fratello o una figura familiare importante. Il testo riflette sul passato e sulle difficoltà vissute, ma anche sulla forza trovata nel legame con l’altro.

L’artista afferma con determinazione di non dover più fingere (“E ti giuro non ho più bisogno di fingere“), sottolineando come abbia imparato a tracciare da sola il suo cammino. Tuttavia, la presenza di questa persona le dà maggiore coraggio (“Ma se ci sei tu, ho più coraggio“).

C’è un chiaro riferimento a un’infanzia complicata, segnata forse dall’insicurezza e da una famiglia instabile (“Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa”), ma anche alla forza della madre, descritta come una donna pura e bellissima. Il brano esprime un senso di resilienza: la paura esiste, ma bisogna affrontarla a testa alta (“Qui la paura non ha età, tu fissala forte dentro gli occhi“).

Il ritornello trasmette l’idea di essere un’eco, ovvero una presenza costante che non svanisce mai (“Sarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le cose“). Joan Thiele sottolinea l’importanza delle idee e della loro capacità di cambiare il mondo (“Contano sempre più le idee, rimangono negli occhi della gente, hanno più potere della rabbia“), invitando a difenderle con convinzione.

Nel finale, la canzone si chiude con un messaggio di crescita personale: è meglio sbagliare che restare immobili (“Fidati è meglio sbagliare che restare immobile”), accettando il cambiamento come parte della vita.