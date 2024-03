Sta per uscire Slow motion, il brano che vede Matt Champion, membro dei Brockhampton, insieme a Jennie (componente della Blackpink), entrambi alle prese con una collaborazione da solisti. Entrambe le star hanno utilizzato le loro storie su Instagram per anticipare la prossima canzone, presente nel nuovo album del rapper. Secondo quanto riferito dal comunicato stampa esclusivo della RCA Records, la nuova melodia sarà nettamente diversa dalla traccia precedentemente pubblicata di Matt, Slug.

In base alla demo anticipata dal duo possiamo sentire un sound molto delicato mentre lei canta “You know what you mean to me / ‘cause I’m leaning on my way / making my heart cry / nothing is love“. La traccia, dalle anticipazioni, punta ad essere una canzone d’amore che ha atmosfere da colonna sonora di un ideale K-drama.

Negli ultimi tempi, Jennie ha annunciato l’intenzione di seguire una parallela carriera solista, senza abbandonare la girlband che l’ha fatta conoscere a livello internazionale. Per quanto riguarda la sua collaborazione con il rapper americano, i due si sono incontrati l’anno scorso al Coachella, dove le Blackpink erano le headliner del festival musicale.

Anche le colleghe Blackpink puntano ad una carriera solista nonostante la società che le ha lanciate come gruppo femminile stia assicurando i fan che il percorso della band continuerà e che stanno trattando e definendo i contratti (scaduti) con le componenti. Ma, al momento, nulla di ufficiale è stato ancora annunciato.

Oltre alla carriera musicale,

In queste ore, Jennie Kim ha condiviso alcuni scatti della campagna per Calvin Klein: è stata scelta come volto e corpo per la nuova linea primaverile del marchio di moda. Immortalata in un loft di Manhattan, distesa su in divano in lingerie e stivali neri, la popstar è stata vista anche nello studio per il fotografo Mert Alas mentre alzava le braccia e spingeva in fuori un ginocchio per mostrare al massimo la biancheria intima indossata. E, a fine 2023, rivelò i suoi progetti futuri musicali via social:

‘Quest’anno è stato pieno di molti successi e sono così grata per tutto l’amore che ho ricevuto. Penso anche a ciò che verrà, poiché inizierò il mio viaggio da solista nel 2024 con una società da me fondata chiamata OA. Per favore, mostrate tanto affetto per il mio nuovo inizio con gli OA e ovviamente con le BLACKPINK.’