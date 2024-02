Jennie Kim, la cantante delle Jennie Kim, è il volto della linea primaverile per Calvin Klein. E nel 2024 debutterà anche come cantante solista…

Jennie Kim delle Blackpink modella per Calvin Klein (mentre si prepara al debutto come solista)

In queste ore, Jennie Kim, componente del gruppo k-pop Blackpink, ha condiviso alcuni scatti della campagna per Calvin Klein. La cantante, infatti, è stata scelta come volto e corpo per la nuova linea primaverile del marchio di moda. Immortalata in un loft di Manhattan, distesa su in divano in lingerie e stivali neri, la popstar è stata vista anche nello studio per il fotografo Mert Alas mentre alzava le braccia e spingeva in fuori un ginocchio per mostrare al massimo la biancheria intima indossata.

Prima di lei, come modelli per Calvin Klein, furono scelti Kendall Jenner e Justin Bieber.

Modella per Calvin Klein prima della sua carriera solista (e non solo)

Jennie Kim ha anche lanciato, a fine 2023, la nuova etichetta “Odd Atelier“. E proprio attraverso questa nuova società inizierà una carriera solista parallela a quella insieme alle colleghe, le Blackpink.

Via Instagram aveva dichiarato:

‘Quest’anno è stato pieno di molti successi e sono così grata per tutto l’amore che ho ricevuto. Penso anche a ciò che verrà, poiché inizierò il mio viaggio da solista nel 2024 con una società da me fondata chiamata OA. Per favore, mostrate tanto affetto per il mio nuovo inizio con gli OA e ovviamente con le BLACKPINK.’

Sulla pagina Instagram dell’etichetta, si può leggere: ‘OA, che sta per ODD ATELIER, è uno spazio che mira a creare cose nuove che attirino l’attenzione in un modo diverso da ciò che è consueto o previsto. È un’etichetta fondata dall’artista JENNIE nel novembre 2023.’

Intanto continuano a rincorrersi voci e rumors sul futuro delle Blackpink, composte da Jennie Kim, Jisoo, Lisa e Rosé. Secondo alcune indiscrezioni, le ragazze starebbero negoziando i loro contratti con la YG Entertainment. In più occasioni è stata confermata la loro presenza nell’agenzia che le ha portate al successo internazionale. Il fondatore dell’azienda Yang Hyun Suk ha aggiunto:

‘Siamo lieti di continuare il nostro rapporto con Blackpink. Le Blackpink continueranno a fare del loro meglio per brillare ancora di più nel mercato musicale globale come artista che rappresenta non solo la nostra azienda ma anche il K-pop. […] E inviamo il nostro incrollabile sostegno e la nostra fiducia ai [fan].’

Secondo, invece, Variety, non è ancora stato ridefinito tutto e le ragazze stanno comunque negoziando la loro posizione all’interno della YG Entertainment.