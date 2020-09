Blackpink, The Album: ecco la tracklist del disco in uscita il 2 ottobre 2020

Le Blackpink sono pronte a rilasciare il loro nuovo disco, intitolato semplicemente “The Album“. All’interno del nuovo lavoro sono state incluse otto tracce e, tra queste, troviamo i featuring di Cardi B e Selena Gomez. Proprio Ice Cream -insieme alla Gomez- è stato scelto come primo singolo per anticipare l’album.

Il gruppo aveva originariamente programmato di fare un tour mondiale quest’estate. La pandemia globale di coronavirus ha fermato il progetto iniziale ma non ha impedito loro di usare il tempo extra a disposizione in isolamento per concludere il disco.

Ecco le dichiarazioni rilasciate:



“Penso che ci abbia reso più concentrati nel completare l’album e renderlo la cosa migliore che possiamo dare ai nostri fan, e perfezionarlo e tutto il resto. Sentiamo che questo disco potrebbe dare molta luce ed energia a tutti quelli che sono bloccati a casa senza sapere cosa fare, si spera che questo possa tirarli su di morale “