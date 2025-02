Non pensare a me, Iva Zanicchi: testo e significato della canzone

Iva Zanicchi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1967, in coppia con Claudio Villa, con il brano “Non pensare a me“. Fu la prima volta per l’artista e due anni dopo avrebbe nuovamente trionfato grazie al brano “Zingara” e, infine, nel 1974 con “Ciao cara come stai?”. A seguire testo e significato del brano.

Il testo di Non pensare a me di Iva Zanicchi

Non pensare a me

Continua pure la tua strada

Senza mai pensare a me

Tanto, cosa vuoi

C’è stata solo

Una parentesi fra noi Forse piangerò, ma in qualche modo

Bene o male, tu vedrai, mi arrangerò

Anche se mai più

Sarò felice come quando c’eri tu La vita continuerà

Il mondo non si fermerà

Non pensare a me

Il sole non si spegnerà con te Forse piangerò, ma in qualche modo

Bene o male, tu vedrai, mi arrangerò

Anche se mai più

Sarò felice come quando c’eri tu La vita continuerà

Il mondo non si fermerà

Non pensare a me

Il sole non si spegnerà con te

Il significato della canzone Non pensare a me di Iva Zanicchi

Il testo della canzone di Iva Zanicchi “Non pensare a me” racconta il dolore e la rassegnazione di chi sta affrontando la fine di una relazione. Il protagonista invita l’ex a proseguire per la sua strada, senza voltarsi indietro:

“Non pensare a me / Continua pure la tua strada”

Sottolinea come il loro legame sia stato solo una parentesi, qualcosa di ormai chiuso. Nonostante la sofferenza (“Forse piangerò”), cerca di mostrarsi forte, dicendo che in qualche modo andrà avanti (“Bene o male, tu vedrai, mi arrangerò”).

Tuttavia, ammette che la felicità che ha provato con l’ex non potrà più essere la stessa (“Anche se mai più / Sarò felice come quando c’eri tu”), lasciando trasparire un senso di malinconia e rimpianto.

Alla fine, ribadisce che, nonostante il dolore, la vita continuerà: il mondo non si fermerà e il sole continuerà a splendere (“Il sole non si spegnerà con te”). È un modo per dirsi che, anche se tutto sembra crollare, il tempo porterà a una nuova normalità.