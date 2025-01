Sangue blu è una canzone di Ilan presentata ad Amici 24. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE L’ESIBIZIONE VIDEO DI ILAN CON “SANGUE BLU” AD AMICI 24.

Leggi il testo di Sangue Blu di Ilan.

Quelle che dici sono favole

Scadono quando cresciamo

Vivere con te non è facile

Ma chi di noi due è l’estraneo

Odio quando mi fai sembrare il cattivo

Vorrei dire a te le parole che scrivo

Tutta notte

Tutta la notte

Tutta la notte

Non sono come vuoi tu

No io non ho il sangue blu

Ma forse

Farmi male è il meglio che riesco a fare tu

Parli a vuoto ma io

Non sono come vuoi tu

No io non ho il sangue blu

Detesto quando mi dici

Che siamo entrambi falliti

Ma non ti crederò più

Dici che non sarò niente

Frasi dette dalla gente

Senza il tempo di crescere

Quanta rabbia sulla mia pelle

Dammi tutte le colpe se non arrivo mai dove vuoi

Tanto hai paura e lo sai

Che io

odio quando mi fai sembrare il cattivo

vorrei dire a te le parole che scrivo

tutta notte

tutta la notte

tutta la notte

non sono come vuoi tu

no io non ho il sangue blu

detesto quando mi dici che siamo entrambi falliti

ma non ti crederò più

non sono come vuoi tu

no io non ho il sangue blu

detesto quando mi dici che siamo entrambi falliti

ma non ti crederò più

ora ho un nodo in gola

e giro a vuoto su una ruota che va da sola

e non vedi che

ora il silenzio stona

e la verità non ha mai una faccia sola

non sono come vuoi tu

no io non ho il sangue blu

detesto quando mi dici che siamo entrambi falliti

ma non ti crederò più

non sono come voi tu

no io non ho il sangue blu

detesto quando mi dici che siamo entrambi falliti

ma non ti crederò più

non sono come vuoi tu

no io non ho il sangue